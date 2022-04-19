Как развод родителей может травмировать ребенка

Все решения, которые человек принимает во взрослом возрасте, осознанно или не осознанно возникают на основе его детского опыта, наблюдения за окружающей действительностью и, в первую очередь, за родителями. Некоторые травмы, перенесенные в раннем возрасте, способны навсегда изменить жизнь человека, причем сам он, возможно, даже не будет задумываться о причинах.

“Психика старается это спрятать поглубже, мы эти травматичные события забываем, но чем сильнее травма, тем глубже она находится, тем сложнее достать и понять причину психического расстройства во взрослом возрасте. И именно во власти родителей не дать ребенку получить эту травму, которая потом будет являться причиной для его разрушенной жизни”, – рассказала психолог Наталья Суздальцева.

“Если взрослые не могут между собой договориться, дети в любом случае не должны страдать”, – уверен Илья Саглиани.

В качестве примера такого травматичного для ребенка разрыва он приводит пример своей знакомой Ксении Глухович. Девушка рассказывает, что с отцом своего сына Димы они расстались, когда ребенку было всего несколько месяцев. Тогда мужчина не проявлял особого интереса к мальчику, однако спустя четыре месяца забрал к себе и не отдает матери.

“Дима, сын Ксении Глухович оказался в ситуации, когда его отец и родственники отца из-за своего самолюбия постоянно травмируют психику ребенка, настраивая его против своей матери. Но они не понимают, что будущее ребенка закладывается в ровном, уважительном отношении между родителями”, – заметила Наталья Суздальцева.

Сейчас мальчик видит, что родительство – это нечто, связанное с постоянными стрессами и скандалами. Такое впечатление может навсегда отвернуть его от идеи завести собственную семью, считает специалист.

“Еще внутреннее разделение ребенка на хорошего сына для мамы, но плохого для папы и наоборот – хорошего для папы, но плохого для мамы. А быть одновременно плохим и хорошим – так закладываются биполярные расстройства, раздвоения личности, сильная амбивалентность, другие психозы”, – добавила она.

“То, что уже случилось с Димой – будет причиной его поддерживающей терапии с психологами всю жизнь”, – уверена психолог.

“Если хотя бы один родитель облегчит участь Димы – и скажет ему, что будет любить его, даже без ответного чувства даже если Дима будет его ненавидеть – то даст ему надежду, как минимум, на создание своей будущей семьи”, – подчеркнула она.