Дилера, которого обвинили в смерти рэпера Мака Миллера, посадили на 11 лет

В понедельник наркодилер рэпера Мака Миллера был приговорен к 10 годам и 11 месяцам тюремного заключения за свою причастность к смерти артиста. Как сообщает издание Rolling Stone, в федеральном суде Лос-Анджелеса 39-летний Райан Майкл Ривис заявил, что был лишь посредником и не знал, что поддельные таблетки оксикодона, которые он предоставил другому наркодилеру, оказались разбавлены фентанилом (опиидным анальгетиком).

Виновный утверждал, что, пока его не арестовали в Аризоне в сентябре 2019, он и понятия не имел, что именно эти таблетки послужили причиной смерти рэпера.

Это не просто обычное дело о наркотиках. Кто-то умер, и семья никогда не вернет своего сына. Моя семья была бы разрушена, если бы это был я, – признался он в суде. – Они никогда не придут в себя, никогда по-настоящему не оправятся от этого. Я все время думаю об этом.

И я знаю, что бы ни случилось сегодня, мне повезло, потому что моя семья здесь, и я здесь, и я снова буду с ними. Я чувствую себя ужасно, – добавил он. – Я больше не тот. Моя точка зрения изменилась. Мое сердце изменилось.

Ривис согласился признать вину еще в ноябре. В 2019 году по этому делу были арестованы еще двое: Кэмерон Джеймс Петтит и Стивен Уолтер.

Перед вынесением приговора обвинители зачитали заявление матери рэпера Карен Мейерс, которая почтила память сына, полное имя которого было Малкольм Джеймс Маккормик. Сама она на заседании не присутствовала:

Моя жизнь погрузилась во тьму в тот момент, когда Малкольм покинул этот мир. Он был моим человеком, больше, чем сыном, – говорится в заявлении. – У нас была глубокая и особенная связь. Мы говорили почти каждый день обо всем – о его жизни, планах, музыке, мечтах. Он никогда сознательно не принял бы таблетки с фентанилом, никогда. Он хотел жить и думал о будущем. Пропасть в моем сердце навсегда останется со мной, – добавила она.

В итоге окружной судья Отис Д. Райт II приговорил Ривиса к 10 годам и 11 месяцам заключения, хотя прокуроры рекомендовали заключить его не менее чем на 12 с половиной лет. Прокуратура заявила, что при задержании у Ривиса было найдено три пистолета, коробка боеприпасов, цифровые весы, покрытые остатками наркотических веществ, и пустые рецептурные бланки. По данным СМИ, изначально адвокаты Ривиса добивались всего пяти лет наказания. При этом Ривис может освободиться условно досрочно уже через 3 года, если успешно пройдет тестирование на запрещенные вещества.

Помощник прокурора Элия Эррера заявила в суде, что восстановленное текстовое сообщение от июня 2019 года показало, что Ривис продолжал продавать таблетки уже спустя год после смерти рэпера.

Обвиняемый знал, что люди умирали от фальшивого лекарства направо и налево. Он знал, что людей сажают в тюрьму на пожизненное заключение за торговлю таким препаратом. Обвиняемый не беспокоился о том, что люди умирают. Он просто боялся, что его поймают, – подметила Эррера в интервью тому же Rolling Stone.

Напомним, что Мак Миллер скончался в сентябре 2018 от случайной передозировки наркотиками. Незадолго до трагических событий он разошелся со своей девушкой, певицей Арианой Гранде. В сети на нее сразу обрушился хейт, поклонники винили Гранде в смерти кумира, в то время как сама поп-звезда искренне скорбела по возлюбленному.