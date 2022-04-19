Адриана Лима и Андре Леммерс раскрыли пол своего будущего ребенка

Модель и экс-“ангел” Victoria’s Secret Адриана Лима и бойфренд Андре Леммерс рассказали своим подписчикам, что ждут мальчика. Это их первый общий ребенок. 40-летняя модель опубликовала в своем блоге видео, на котором они с Андре стоят спиной к огромной инсталляции в виде вопроса Boy or Girl? (“Мальчик или девочка?”), и через несколько секунд в небо выстреливает салют и конфетти голубого цвета. Значит, что у пары родится мальчик. При этом в начале ролик старшая дочь Лимы, 12-летняя Валентина говорит, что, наверное, у нее родится сестренка.

И разоблачение… Спасибо, что подготовили для нас такую презентацию и что запечатлели этот момент! #babygenderreveal – написала будущая мама под видео.

Интересно, что рядом с Андре в ролике стоят мальчик и девочка. Неизвестно, это его дети или кто-то из родственников Адрианы – даже издание Daily Mail описывает их как “мальчик и девочка, которые стоят рядом с Леммерсом”. О личной жизни 40-летнего голливудского продюсера до романа с Адрианой нет никакой информации.

Напомним, что сейчас Адриана Лима воспитывает двух дочерей – 12-летнюю Валентину и 9-летнюю Сиенну. Обе родились в браке с баскетболистом Марко Яричем, который продлился 9 лет, и носят двойную фамилию. В 2014 году они расстались и лишь только два года спустя официально развелись.

После у модели был недолгий роман с турецким писателем по имени Метин Хара, они были вместе с лета 2017 года по январь 2019-го.

С голливудским продюсером Андре Леммерсом модель стала встречаться в прошлом году. В начале сентября они вместе посетили Венецианский кинофестиваль, тем самым подтвердив роман. В социальных сетях Адриана, что говорится, “не светит” любимого, но в День святого Валентина сделала исключение и посвятила ему нежный пост:

Моя вечная родственная душа. С Днем святого Валентина. Я люблю тебя больше, чем шоколад, – написала она под их общим снимком в лодке.

Последние разы модель появлялась на публике в ноябре прошлого года: вместе с Андре она посетила открытие выставки-ретроспективы Christian Dior в Дохе, а несколькими днями позже (уже сольно) – церемонию награждения премии The Fashion Awards 2021. А о беременности она объявила в середине февраля. Спустя пару недель модель впервые вышла в свет с округлившимся животом.

Адриана Лима с дочерьми Адриана Лима и Андре Леммерс