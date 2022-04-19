 

Немцы перестают откладывать деньги и проедают накопления

19.04.2022, 12:05, Разное
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Из-за роста цен и инфляции немцы стали меньше копить и активнее тратят свои сбережения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на опрос социологического института Ipsos. Сильнее всего граждане ФРГ ощущают на себе повышение стоимости энергии, а также товаров ежедневного потребления. 43% респондентов заявили, что их финансовое положение ухудшилось, 47% — беспокоятся за своё будущее, а 20% — не могут спать по ночам из-за проблем с деньгами.


AP

На фоне высокой инфляции всё больше немцев перестают копить деньги, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. 22% граждан ФРГ стали откладывать меньше средств или же вообще перестали это делать, о чём свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим институтом Ipsos. При этом из-за роста цен почти 10% начали тратить свои сбережения.

Сильнее всего от происходящего пострадали немцы в возрасте от 25 до 34 лет, так как они уже живут в собственных домах, но зарабатывают меньше, чем те, кто их старше. Представители этой группы граждан в среднем всё реже откладывают деньги и инвестируют, а также берут больше кредитов и ограничивают выплаты по уже существующим.

В марте 2022-го в Германии наблюдался рекордный с 1981 года рост потребительских цен, отмечает издание. Сильнее всего немцы ощущают на себе увеличение стоимости энергии. 86% опрошенных сообщают о среднем или же сильном повышении расходов на жильё. Никаких изменений не заметили только 12% респондентов. При этом каждый третий в целях экономии пытается реже использовать телевизор и бытовую технику. 44% опрошенных уменьшили мощность своих обогревателей, а около 3% — вообще их полностью отключили.

При покупке товаров ежедневного потребления граждане ФРГ всё чаще пользуются скидками, о чём рассказали 84% респондентов, или отдают предпочтение более дешёвым маркам. Почти четверть пытается ограничить себя в их потреблении. 43% немцев заявили, что их финансовое положение ухудшилось. 47% — беспокоятся за своё будущее, а 20% — не могут спать по ночам из-за проблем с деньгами.



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