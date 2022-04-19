В Кремле заявили о необходимости защищать правду о победе РФ после еще не выигранной спецоперации

Правду о победе российских войск после завершения военной операции на Украине необходимо будет защищать, сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

«Нас в будущем ждет много фейков. Специальная военная операция завершится, Луганская и Донецкая народные республики будут полностью освобождены от неонацистов, от влияния националистических батальонов, которые там глубоко засели, забетонировались, забаррикадировались и восемь лет готовились к этой операции», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на открытии первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!» в Музее Победы.

«Я уверен, что наши войска, наши вооруженные силы эту задачу выполнят, но потом нужно будет защищать правду об их победе», – отметил Новиков.

Он привел в пример период после Великой Отечественной войны, «когда в ходе Нюрнбергского трибунала пришлось защищать правду о Победе». «Нацистская пропаганда и тогда уже, почти 80 лет назад, понимала, что если вскроются все их преступления, тогда международной поддержки и одобрения не будет», – добавил Новиков.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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