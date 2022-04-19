Лавров объявил о новой фазе спецоперации на Украине, но пока (вроде) ядерное оружие Россия применять не будет

Российская специальная военная операция на Украине направлена на освобождение Донецкой и Луганской республик, и сейчас начинается ее новая стадия, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Операция на востоке Украины направлена на – как уже было объявлено – полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», – сказал Лавров в интервью телеканалу India Today, передает РИА «Новости».

В этом же интервью Лавров, отвечая на вопрос, будет ли РФ применять на Украине ядерное оружие, сообщил, что Москва на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений. Он подчеркнул, что российские войска при проведении спецоперации на Украине действуют только против военной инфраструктуры, а не против гражданских лиц.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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