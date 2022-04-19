Сдавшийся британский наемник обвинил Зеленского

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19.04.2022, 12:00, Новости дня
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Британский наемник Эйден Эслин заявил, что принял решение сдаться в плен, потому что Владимир Зеленский и правительство Украины бросило военных на произвол судьбы.

«Приняли решение сдаться в плен, потому что украинское правительство бросило нас здесь. Мы должны были покинуть Донбасс из-за сложившийся ситуации и передать регион в руки солдат ДНР и Российской Федерации, – передает РИА «Новости» слова Эслина в видеозаписи, которую опубликовало МВД ДНР.

Мужчина также отметил, что с пленными все в порядке. «С нам хорошо обращаются, у нас есть еда, вода, сигареты, у нас нет никаких поводов для беспокойства», – добавил Эслин.

Он также обратился к Зеленскому. «Вы должны знать, что вы бросили нас, не дали не малейшей возможности покинуть Мариуполь», – сказал он.

Ранее британская газета Guardian сообщила, что Эйден Эслин из города Ньюарк-он-Трент, который воевал в Мариуполе на стороне украинских войск, был вынужден сдаться вместе со своим подразделением российской армии.

Напомним, в понедельник Эслин рассказал, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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