Уехала из страны, удачно выскочила замуж и пропала: как изменилась экс-ведущая “Давай поженимся” Дарья Волга

Дарья Волга родилась в Киеве в 1974 году. Уже с ранних лет будущая актриса знала, что пойдет по стопам матери, которая играла в театре. Однако добиться этой цели было нелегко. После окончания школы Волга пробовала поступить во ВГИК, но не прошла экзамены. Опустить руки Дарье не позволила счастливая случайность.

Раздосадованная абитуриентка шла по коридорам вуза с поникшей головой и наткнулась на Армена Джигарханяна. Чтобы утешить девушку, артист предложил ей стать вольной слушательницей на его курсе. Уже после первой сессии некоторых студентов отчислили, а Дарья попала на одно из освободившихся мест. После этого ей в жизни еще не раз улыбалась удача.

Уже на втором курсе Дарья Волга дебютировала в кино, а позже сыграла роль дочери главной героини в сериале “Петербургские тайны” и запомнилась зрителям. Окончив ВГИК с красным дипломом, актриса делала успехи в карьере, но не забывала и про личную жизнь. Во многом именно из-за этого Дарью и потеряли российские поклонники – она встретила свою любовь и перебралась в другую страну.

Супругом звезды стал Андрей Франчук – ее соотечественник и

IT-специалист. В начале нулевых влюбленные узаконили свои отношения и переехали в Новую Зеландию, где начали строить новую жизнь. Дарья окончила режиссерский факультет в местном вузе, начала сниматься за границей и подарила мужу двоих сыновей. Занятость была сумасшедшая, но Волга, несмотря на это, продолжала работать в России.

Многие помнят, что актриса успела сняться в фильме “Татьянин день”, сериале “Склифосовский” и других известных проектах. Кроме того, в 2008 году Дарья стала первой ведущей “Давай поженимся” и пробыла в этой роли несколько месяцев – до тех пор, пока ее не сменила Лариса Гузеева. До 2014 года звезда хотя бы изредка радовала поклонников своим присутствием на экранах, а потом на несколько лет пропала с радаров.

Дарья Волга взяла творческий перерыв вскоре после рождения второго сына. В результате актриса не снималась в кино около 4 лет. В 2018 году Дарья снова начала появляться на экранах, а позже срежиссировала собственный короткометражный фильм “Вода”. Семья актрисы надолго перебралась в родной Киев.

Сейчас, в свои 47 лет, первая ведущая “Давай поженимся” по-прежнему занимается творчеством и посвящает себя семье. Судя по всему, в личной жизни у Дарьи нет никаких проблем. Она удачно вышла замуж и счастлива с супругом, которого тоже вдохновила заняться актерством. Андрей начал свой путь в киноиндустрии почти в 40 лет и успел сняться в нескольких проектах. Например, в фильме “Битва за Севастополь”.