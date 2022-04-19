 

Бежал как от чумы: Байден до чертиков перепугался пасхального кролика

19.04.2022, 1:10, Разное
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Президент США то и дело становится героем мемов из-за его странных выходок на публике, вот и на этот раз он смог рассмешить и удивить народ. Американский лидер спокойно общался с представителями СМИ во время одного из традиционных пасхальных мероприятий. Внезапно к нему подошел человек в костюме пасхального кролика Банни. Реакция Джо Байдена была очень странной.

Как передает URA.ru, огромная ростовая кукла, поднимая руки, решила поприветствовать политика, однако он не оценил добрый жест. Увидев кролика, сделал испуганное лицо, резко отстранился и побежал в сторону. Видео этого забавного момента разлетелось по Сети, набрало тысячи просмотров, а пользователи гадают, с чем связан испуг Джо Байдена.



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