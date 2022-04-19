Сестра Криштиану Роналду о смерти новорожденного племянника: “Наш маленький ангел”

Накануне весь мир потрясло известие о том, что один из близнецов Джорджины Родригес и Криштиану Роналду умер во время родов. Девочка же выжила. Как сказал футболист в их совместном заявлении, именно малышка сейчас дает им силы жить дальше.

Поддержать пару пытаются как коллеги и друзья, так и родные. Первой прервала молчание старшая сестра Роналду Катя Авейру. Она опубликовала в своем аккаунте снимок с Криштиану, его невестой и своими племянниками. В подписи к фото Катя обратилась к знаменитому брату:

Я люблю тебя и мое сердце будет переживать эту утрату вместе с тобой. Пусть Бог позаботится обо всем и укрепит ваш путь… Наш маленький ангел сейчас уже на коленях у папы, а появившаяся на свет кроха такая сильная, крепкая и полная здоровья. Она каждый день будет служить доказательством того, насколько важна любовь, – написала она, упомянув их отца Жозе Авейру, скончавшегося в 2005 году.

Напомним, отец Роналду умер в 2005 году от печеночной недостаточности. У сына с отцом были непростые отношения, но Криштиану не раз говорил, что очень скучает по нему.

Катя Авейру – родная сестра Криштиану Роналду. Она старше него на восемь лет. Катя – певица, карьеру она начала 15 лет назад, выступала как под псевдонимом “Роналда”, так и под своим именем. Всего она записала шесть альбомов, причем с первым ей помогал знаменитый брат. Самой успешной стала вторая пластинка: с ней Авейру даже съездила в тур по Португалии. Песня Obrigada Mano – ее главный хит, посвященный брату.