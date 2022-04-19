 

Елена Летучая, Светлана Бондарчук, Елена Крыгина и другие на парфюмерной презентации в Санкт-Петербурге

19.04.2022, 10:50, Разное
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В ресторане Cococouture прошел обед по случаю запуска нового женского аромата Dancing Queen от HFC Paris. Шеф-повар Игорь Гришечкин предложил гостям гастрономический сет, который заканчивался специальным десертом — он был посвящен новинке и украшен фигуркой балерины в голубых тонах. Первыми аромат и десерт оценили Светлана Бондарчук, Елена Летучая, Елена Крыгина, Юлия Матвиенко, Светлана Родина и другие.

Светлана БондарчукЕлена КрыгинаЕлена Летучая

Dancing Queen – это яркая жизнеутверждающая композиция. Аромат вдохновлен языком танца как универсального способа общения, который стирает барьеры и границы. Сочетание черной смородины, спелой розовой груши и пиона влюбляет в себя с первых мгновений. Над ароматом работал Винсан Рикор – потомственный парфюмер из Грасса, который создал самую первую коллекцию бренда Original. Иллюстратором флакона выступила американская художница Кэти Роджерс, которая впервые сотрудничает с HFC Paris.

Вечер завершился в Михайловском театре на балете “Баядерка”.

Аромат Dancing Queen от HFC ParisЮлия МатвиенкоСветлана РодинаЕкатерина СмольниковаИрина ОгановаЮлия Якимова



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