 

У украинского кризиса может быть только политическое решение

19.04.2022, 10:41, Разное
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Урегулировать ситуацию на Украине можно только мирным путём, пишет Neues Deutschland. Нельзя допустить, чтобы международное право стало «воском в руках гегемонов» и помешало поиску политического решения, призывает автор статьи Рамок Шак. По его мнению, Евросоюз должен перестать слепо следовать указаниям Вашингтона и выступить в защиту принципов права.


AP

Во время своего визита в Киев верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался за «военное решение» украинского конфликта, пишет Neues Deutschland. Это очень нехарактерные слова для дипломата, как и для ЕС в целом, который десятилетиями позиционируется как «мирный проект», за что даже получил Нобелевскую премию. Поэтому высказывания Борреля — это «веха трагического масштаба» как для него самого, так и для союза, отмечает автор статьи Рамон Шак.

Справедливы высказывания, что боевые действия РФ на Украине нарушают международное право, считает немецкий журналист, но за последние десятилетия его нарушал и Запад. Ярким прецедентом в этом отношении стала частично признанная республика Косово. Она стала наглядным примером того, как крупные державы нарушают международное право, продвигая свои геополитические интересы, особенно в том, что касается признания или непризнания государственных образований. В случае с Крымом* Москва поступила так же.

Но нельзя допустить, чтобы международное право стало «воском в руках гегемонов», что показал и пример мятежных регионов на востоке Украины. Киев просто нарушал Минские соглашения с молчаливого согласия Запада, объясняет Шак. Без международной правовой основы «ориентированная на ценности внешняя политика» мешает заключению мира. В кризисной ситуации этой концепции нечего предложить, кроме увеличения поставок вооружения, усиления санкций, что приводит только к ещё большим горю, смертям и разрушениям.

В связи с этим нужно укреплять институты международного права, чтобы у международных организаций была возможность его применять, советует автор. У Организации Объединённых Наций сейчас нет возможности повлиять на ситуацию на Украине, ведь в Совете Безопасности доминируют крупные державы, которые десятилетиями игнорируют международное право или интерпретируют его, как им заблагорассудится.

Если бы Евросоюз добился стратегической автономии, став независимым, нейтральным и внеблоковым формированием, а не слепо следовал указаниям Вашингтона, он мог бы встать на защиту принципов международного права. Сейчас это представляется нереальным, и путь к этой цели, несомненно, будет длинным, но им нужно идти. «Если нужно уберечь мир от катастрофы, восстановить мир поможет только политическое решение», — говорил как-то французский президент Шарль де Голль. И у украинского кризиса может быть только политическое решение, заключает издание.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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