«Благородные, но пустые слова» — американская журналистка призвала не верить обещаниям США отказаться от сфер влияния

Несмотря на заверения Вашингтона о поддержке права каждой страны самостоятельно определять свой внешнеполитический курс, США пытаются отстранить от власти в целом ряде стран Латинской Америки неугодные им режимы, пишет журналистка Катрина ван ден Хювел в статье в Asia Times. В подтверждение своих слов ван ден Хювел приводит примеры санкций против Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и даже антироссийские санкции, призванные оказать влияние на тех, кто имеет экономические связи с Россией.



АР

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс недавно заявил, что российская спецоперация на Украине «во многих отношениях больше, чем Россия, больше, чем Украина». Как пишет журналистка Катрина ван ден Хювел в статье для Asia Times, по утверждению Вашингтона, в украинском конфликте на карте стоят принципы.

«Каждая страна имеет суверенное право определять свою собственную внешнюю политику, имеет суверенное право определять для себя, с кем она будет ассоциироваться в плане своих союзов, партнёрств и в каком направлении она хочет направить свой взгляд», — отметил Прайс.

Ещё в прошлом году госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты, не признают «сфер влияния», добавив, что это понятие устарело. Тем не менее, как отмечает ван ден Хювел, всё это «благородные, но пустые слова», так как они не применимы к Западному полушарию.

В подтверждение американская журналистка приводит пример Кубы, которая страдает от эмбарго вот уже 60 лет. Санкции США против Кубы, пандемия COVID-19 и отмена бывшим президентом Дональдом Трампом либерализации времён его предшественника Барака Обамы — репрессии, которые позже поддержала администрация президента Джо Байдена, — подкосили экономику острова. Тяжёлое экономическое положение, нехватка продовольствия и медикаментов заставило молодых кубинцев покидать остров и способствовало протестам, прокатившихся по стране в июле прошлого года.

По мнению ван ден Хювел, власти США, несмотря на то что на Кубе сохраняется однопартийный режим, а эмбарго и связанная с ним политика терпит неудачу на протяжении шести десятилетий и 11 американских лидеров, намерены продолжать наказывать кубинский народ до тех пор, пока не избавятся от правительства, которое не одобряют.

«Вот вам и «выбор собственного пути», — пишет американская журналистка.

И Куба не одинока в Западном полушарии. В частности, Соединённые Штаты ввели жёсткие санкции против Венесуэлы и Никарагуа, так как выступают против правительств стран.

По словам старшего директора по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Хуана Себастьяна Гонсалеса, даже антироссийские санкции разработаны таким образом, чтобы оказать влияние на те правительства, которые имеют экономических связей с Россией. «Поэтому Венесуэла начнёт ощущать давление, Никарагуа начнёт ощущать давление, как и Куба», — заявил Гонсалес.

В то же время в Вашингтоне бьют тревогу в связи с растущим интересом Китая в Западном полушарии. Сегодня Пекин является ведущим торговым партнёром Латинской Америки, а также важнейшим источником прямых инвестиций и финансирования. Так, будучи заинтересованным в безопасном доступе к экспорту сырья, Китай помог региону после финансового кризиса 2008 года инвестициями, которые помогли в создании рабочих мест и снижении уровня бедности в регионе. Во время пандемии Китай также поставлял в регион вакцины от коронавируса.

Это вызывает опасения властей США относительно поддержки Китаем тех правительств, которые в Вашингтоне называют «популистскими», от Аргентины до Венесуэлы. Как полагает ван ден Хювел, стратеги уже прикидывают, как ответить на угрозу, исходящую от китайской торговли, инвестиций и финансирования.

По мнению профессора Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Эвана Эллиса, у США нет ресурсов, чтобы конкурировать с Китаем в области инвестиций и помощи региону. Эллис приводит аргументы в пользу агрессивного наращивания военного потенциала США в регионе, а также пропагандистского наступления, призванного дискредитировать любое дружественное Китаю правительство. При этом американский профессор не упоминает «принцип», позволяющий странам самостоятельно выбирать свой внешнеполитический курс.

Ещё одним примером этой точки зрения ван ден Хювел называет обозревателя The Washington Post Роберта Кагана, который в журнале Foreign Affairs призвал Соединённые Штаты принять свою роль в качестве мирового гегемона, добавив, что это обязанность страны, а не выбор.

Таким образом, если Вашингтон добьётся своего, то Соединённые Штаты не позволят своим соседям выбирать собственный внешнеполитический курс. Напротив, они будут распространять пропаганду, укреплять коррумпированные элиты и угрожать санкциями или вводить их против тех, кто не вписывается в американскую «модель».

По мнению ван ден Хювел, Соединённые Штаты выступают за «порядок, основанный на правилах», в котором эти правила устанавливали бы они сами, а также освобождали бы себя от необходимости их соблюдения, когда это необходимо.