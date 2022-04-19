 

Власти ДНР сообщили о работе штурмовых групп на территории «Азовстали» в Мариуполе

19.04.2022, 10:35, Новости дня
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Группы военных народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) частично приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил официальный представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

Басурин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что «частично штурмовые группы, подобранные для штурма данного объекта, приступили к своей работе», передает ТАСС.

«Нам в этом хорошо помогает РФ – это авиация и артиллерия. В ближайшее время эти псевдозащитники украинского народа все-таки сдадутся, и люди (в Мариуполе) спокойно вздохнут», – добавил он.

Ранее командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации РФ по «Азовстали». Там остается порядка 1,5–2 тыс. азовцев.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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