Полиция Берлина начала расследовать осквернение мемориала советским воинам

Правоохранители земельного управления уголовной полиции Берлина начали расследование по делу о причинении материального ущерба после нового акта вандализма в отношении советского военного мемориала в Трептов-парке.

На входе в парк злоумышленники написали слова «убийца» и «орк», а также начертали букву «Z», ставшую символом российской спецоперации на Украине. О новом акте вандализма и начатом расследовании сообщила в понедельник, 18 апреля, официальный представитель берлинской полиции, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

Накануне российское посольство направило ноту протеста в МИД Германии, потребовав устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Это уже не первый подобный случай. Напомним, 7 апреля советский мемориал в Трептов-парке в Берлине исписали граффити антироссийского содержания, свастиками и символом Z. Посольство РФ в Германии направило германской стороне ноту протеста. После этого все надписи были удалены.

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