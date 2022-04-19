 

Полиция Берлина начала расследовать осквернение мемориала советским воинам

19.04.2022, 10:35, Новости дня
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Правоохранители земельного управления уголовной полиции Берлина начали расследование по делу о причинении материального ущерба после нового акта вандализма в отношении советского военного мемориала в Трептов-парке.

На входе в парк злоумышленники написали слова «убийца» и «орк», а также начертали букву «Z», ставшую символом российской спецоперации на Украине. О новом акте вандализма и начатом расследовании сообщила в понедельник, 18 апреля, официальный представитель берлинской полиции, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

Накануне российское посольство направило ноту протеста в МИД Германии, потребовав устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

 

Это уже не первый подобный случай. Напомним, 7 апреля советский мемориал в Трептов-парке в Берлине исписали граффити антироссийского содержания, свастиками и символом Z. Посольство РФ в Германии направило германской стороне ноту протеста. После этого все надписи были удалены.

 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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