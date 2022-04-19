 

Дом по цене телефона: где в России продают жилье за копейки

19.04.2022, 9:47, Разное
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Многие мечтают перебраться жить в собственный дом, но времени и денег на строительство не хватает, а готовое жилье тоже недоступно. Оказывается, это совсем не так. Аналитик Алексей Щербатых в курсе выгодных предложений на рынке недвижимости, о которых мало кто знает.

Одно из таких предложений находится под Санкт-Петербургом. Трудно себе представить, что домик под Питером можно купить по цене смартфона. Но это реально. И хоть таких объявлений в фонде крайне мало, но они все-таки попадаются.

По словам аналитика, на рынке сейчас выставлены на продажу 359 частных домов по цене от миллиона рублей. Но есть и поистине удивительные предложения, которые ждут своего часа. В Киришском районе есть частный дом стоимостью 140 тысяч рублей. За такую сумму можно приобрести собственную небольшую дачу на шести сотках и уже сейчас начать реализовывать свою мечту.

Есть подобные объявления. К примеру, дом у озера в Ленинградской области можно купить за 150 тысяч рублей, пишет “Царьград”. Такой дом в Лодейнопольском районе, рядом с Зимницким озером нужно будет перестраивать, но само по себе предложение для будущего собственника нельзя не назвать привлекательным.



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