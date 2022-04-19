 

Во Франции испугались “кошмарных” последствий санкций против России

19.04.2022, 9:47, Разное
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Вашингтон и Брюссель ввели против Москвы несколько пакетов санкций после начала специальной военной операции по защите независимых республик Донбасса. Однако ограничения западных стран могут ударить не только по России, но и по ним самим. Французский политолог Александр дель Валль предупредил Европу о потенциальных акциях протеста.

В статье для издания Valeurs actuelles он обратил внимание на последствия отказа от российских углеводородов. Напомним, изначально энергетическое эмбарго против нашей страны ввел американский лидер Джо Байден. Эксперт уверен, что поддержка этих санкций приведет к негативным последствиям для европейского континента.

По его словам, если Брюссель откажется от услуг Москвы по экспорту газа, то у граждан ЕС снизится уровень жизни, что, в свою очередь, приведет к повышению протестной активности. По данным телеканала “360”, аналитик заявил, что в Европе начнутся бунты.

“Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей”, – уверен дель Валль.

Он подчеркнул, что у европейцев могут возникнуть сразу две проблемы: снижение покупательной способности, вероятно, на фоне роста цен и невозможность отапливать свои дома после отказа стран ЕС от энергоресурсов из России.

Кроме того, политолог отметил, что отказ Европы от наиболее дешевого и безопасного варианта по импорту газа, то есть закупок у России, станет для нее большой ошибкой. Он также предупредил о потенциальных экономических кризисах, вызванных нехваткой продовольствия.



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