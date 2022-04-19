 

Россиянкам установят план по деторождению

19.04.2022, 9:31, Разное
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Министерство демографии и социальной политики разработало проект федеральной программы, направленный на стремительный рост населения России в ближайшее десятилетие.

Согласно документу, россиянки к 35 годам должны родить не менее двух детей.

россиянки к 35 годам должны родить не менее двух детей– За ближайшие пять лет нам предстоит осуществить работу, которую в обычных условиях делают за десять. Чтобы быть лидерами в новом мире, России необходимо существенно улучшить демографию, и, как показывает практика, лучший метод – административный. Многие женщины хотели бы родить, но у них нет уверенности в завтрашнем дне. Но государство не может держаться на паникёрах, поэтому их необходимо принуждать делать общественно полезные деяния, – отметил министр демографии Алексей Свистунов.

Министр отметил, что государство выделит около 80 млрд рублей на создание фертильного фонда страны. На учёт будут поставлены лица мужского пола, готовые оказать услуги по деторождению одиноким женщинам. Такие отделения расположат в каждом районе или городском округе.

Женщин, имеющих противопоказания для беременности, освободят от обязанности при предъявлении соответствующего медицинского заключения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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