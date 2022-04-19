«Лжец» — реакция Джонсона на «коронавирусный» штраф вызвала гнев у британцев

В ходе первого выступления в британском парламенте после получения штрафа за вечеринку на Даунинг-стрит Борис Джонсон намерен представить все мероприятия, состоявшиеся в его резиденции во время локдауна, рабочими встречами, пишет The Times. При этом, как отмечает издание, всё меньше британцев верят премьер-министру, а многие даже называют его «лжецом».



AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон продолжает отрицать, что нарушал коронавирусные ограничения, несмотря на то, что получил штраф за вечеринку, которая прошла в его резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020 году. Как пишет The Times, на этой неделе премьер попытается свести к минимуму последствия скандала, сохраняя обычный порядок ведения дел.

В ходе выступления в палате общин британского парламента во вторник Джонсон намерен как ни в чём не бывало указать депутатам на своё тесное взаимодействие с президентом Украины Владимиром Зеленским, сосредоточиться на борьбе с кризисом стоимости жизни и предстоящим в четверг визите в Индию. Премьер поручил министрам рассмотреть, как их ведомства могут помочь снизить стоимость жизни. Ожидается, что встреча для обсуждения возможных вариантов выхода из кризиса состоится на следующей неделе.

Впрочем, Джонсону придётся затронуть вопрос о штрафах, которые он, его жена Кэрри и канцлер казначейства Риши Сунак получили на прошлой неделе. Премьер-министр после получения штрафа извинился и пообещал «прояснить ситуацию любым возможным способом» после возвращения парламента с пасхальных каникул 19 апреля.

Издание напоминает, что в воскресенье появилась новая информация о роли Джонсона в вечеринках, состоявшихся на Даунинг-стрит. В частности, стало известно, что премьер стал инициатором мероприятия по случаю ухода с поста директора по коммуникациям Ли Кейна в ноябре 2020 года. Анонимный источник сообщил воскресному приложению к The Times, что Джонсон собрал сотрудников вокруг стола пресс-службы, на котором стояли бутылки с алкоголем. «Он сказал, что хочет сказать несколько слов для Ли, и начал разливать напитки людям и пить сам. Он поднял за него тост», — добавил источник.

Другой источник издания в резиденции главы правительства заявил, что Джонсон, «конечно же, извинится ещё раз» и подчеркнёт, что «понимает остроту эмоций». Тем не менее премьер призовёт «продолжать фокусироваться на приоритетных задачах». Со схожим посылом Джонсон выступит на встрече с парламентариями от Консервативной партии, попытавшись принизить значение полученного им штрафа и призвав однопартийцев сосредоточиться на победе на региональных выборах в мае.

Союзник премьер-министра сообщил The Times, что Джонсон намерен преподнести мероприятия в своей резиденции в качестве рабочих встреч. По его словам, хотя Джонсон признает, что «были допущены ошибки», он также отметит, что на Даунинг-стрит люди работают в непосредственной близости друг от друга и, «если вы идёте с одной встречи на другую и это что-то, что происходит в 2 часа дня, это нельзя назвать вечеринкой».

Впрочем, согласно опросу, проведённому компанией J L Partners по заказу издания, Джонсону будет трудно завоевать расположение британцев. В ходе опроса почти 2 тыс. человек попросили высказать своё мнение о премьер-министре в нескольких словах. Комментарии 72% респондентов оказались негативными, что более чем в четыре раза превышает долю положительных ответов (16%). При этом самым распространённым словом было «лжец».

Однако, как напоминает The Times, Джонсон не единственный высокопоставленный британский политик, вокруг которого разразился скандал в связи с нарушением введённых для сдерживания распространения коронавируса ограничительных мер. Так, на выходных стало известно, что на Николу Стёрджен пожаловались в полицию. Поводом стало распространившееся в соцсетях видео, на котором первый министр Шотландии посетила парикмахерскую в ходе предвыборной кампании без защитной маски, хотя обязательное ношение масок в закрытых общественных местах в Шотландии отменили только в понедельник, 18 апреля.