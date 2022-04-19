 

Цена на нефть изменилась разнонаправленно

19.04.2022, 9:12, Новости дня
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Мировые цены на нефть во вторник утром не имеют единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, слабо изменяясь при этом по сравнению с понедельничным закрытием, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.28 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,03%, до 113,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – снижается на 0,21%, до 107,21 доллара, передает РИА «Новости».

По данным экспертов, на динамику цен повлияли ожидания уменьшения предложения на рынке. Два нефтеналивных порта Ливии приостановили работу в свете протестов против премьер-министра страны Абдельхамида Дбейбы, что привело к опасениям по поводу нехватки этого вида сырья на рынке и, соответственно, росту цен.

Как отметил директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Егер в комментарии Wall Street Journal, нефть дорожает из-за политической нестабильности в Ливии, где запасы сырой нефти сократились. «Сокращение баррелей, когда рынок меньше всего мог себе это позволить», – сказал он.

По мнению эксперта, разговоры о том, что страны ЕС, возможно, в течение пары недель договорятся о каком-то запрете на импорт российской нефти, также увеличивают цены на нефть.

При этом снижению цен способствуют новости о первых летальных случаях коронавирусной инфекции в Шанхае со дня введения жестких ограничительных мер. Например, новости о смерти заболевших привели к мыслям о снижении спроса.

Напомним, в понедельник цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья. Как ранее отмечали эксперты, росту цен, в частности, способствуют перебои с поставками из Ливии. Как информирует Bloomberg, два ливийских порта были вынуждены прекратить отгрузку нефти на фоне протестов против премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы, а на месторождении El Feel производительностью 65 тыс. баррелей в день остановлена добыча.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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