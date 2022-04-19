Эксперты оценили работу регионов в области импортозамещения в сельском хозяйстве

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в рамках проекта «Сделано в России» проанализировал работу регионов в области импортозамещения в сельском хозяйстве.

Эксперты ЭИСИ выделили две группы практик: увеличение площадей под сельскохозяйственные культуры и замена импортного посадочного материала на отечественный, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, площади под ягодные культуры увеличат в Томской области. Плантации смородины, малины и вишни помогут минимизировать зависимость от импорта концентрированных соков и другой продукции.

Крупнейший фундучный сад в стране площадью 1 тыс. гектаров разбит в Дагестане. Также в республике в 2022 году планируется отвести под возделывание овощей открытого грунта на 2,5 тыс. гектаров больше, чем в предыдущем сезоне.

Количество посевных площадей увеличилось в Магаданской области: общая площадь сева сельхозкультур в этом году выше прошлогоднего уровня на 6,4%. Возрастет площадь полей, задействованных под выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, а также посевных территорий однолетних трав.

На юге Приморья создадут промышленное производство сеянцев хвойных пород мощностью 5 млн сеянцев в год.

В 2022 году в Тюменской области общая площадь посева составит более 1 млн гектаров, свыше 700 тыс. которых – это площади возделывания зерновых и зернобобовых культур. По сравнению с прошлым годом в области также увеличатся площади посева рапса, вырастут посевные площади под картофелем.

В Амурской области в этом году зерновыми планируется занять 245 тыс. гектаров, что выше уровня 2021 года на 22,7%, а в Кабардино-Балкарии вырастят 5 млн саженцев плодовых деревьев и кустарников, что на 10% выше, чем в прошлом году.

Замена импортного посадочного материала на отечественный планируется в Кабардино-Балкарии, Белгородской, Челябинской и Самарской областях, отмечают эксперты ЭИСИ.

Как отметила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, по данным Минсельхоза, особое увеличение площадей под посевы в регионах связано с картофелем, зерновыми, рапсом, кукурузой. «В первую очередь, мы должны насытить внутренний рынок, население страны продовольствием для последующей стабилизации цен. В последнее время у нас был курс на экспорт сельхозпродукции, но сейчас мы видим, что этот курс меняется. Если продолжить поставки, в том числе в дружественные нам страны, это может грозить дефицитом продовольствия внутри страны и скачком цен», – сказала она.

Все меры поддержки, по ее словам, направлены на то, чтобы не было дефицита. «Ситуация меняется, происходит стабилизация цен. Именно для этого важно увеличивать площади под посевы сельскохозяйственных культур: это позволит насытить продовольствием внутренний рынок и стабилизировать цены», – подчеркнула она.

Напомним, задача круглогодичного обеспечения жителей РФ овощами отечественного производства и полной свободы от зарубежных поставок объявлена Минсельхозом приоритетной.

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