У школ в Кабуле прогремели два взрыва, есть жертвы
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Два взрыва прогремели во вторник на западе Кабула, сообщили СМИ.
Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV, один из взрывов произошел около образовательного центра, второй – около школы.
Источник с места событий сообщает, что шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школ в западной части Кабула.
Ранее собеседник агентства заявлял, что взрыв произошел на территории школы «Мумтаз» в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали, передает РИА «Новости».
После первого взрыва произошел второй – на этот раз в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.
Напомним, 3 апреля в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, который произошел из-за брошенной гранаты, пострадали 10 человек.
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