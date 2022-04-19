 

У школ в Кабуле прогремели два взрыва, есть жертвы

19.04.2022, 9:12, Новости дня
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Два взрыва прогремели во вторник на западе Кабула, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV, один из взрывов произошел около образовательного центра, второй – около школы.

Источник с места событий сообщает, что шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школ в западной части Кабула.

Ранее собеседник агентства заявлял, что взрыв произошел на территории школы «Мумтаз» в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали, передает РИА «Новости».

После первого взрыва произошел второй – на этот раз в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.

Напомним, 3 апреля в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, который произошел из-за брошенной гранаты, пострадали 10 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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