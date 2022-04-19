У школ в Кабуле прогремели два взрыва, есть жертвы

Два взрыва прогремели во вторник на западе Кабула, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV, один из взрывов произошел около образовательного центра, второй – около школы.

Источник с места событий сообщает, что шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрыва на территории школ в западной части Кабула.

Ранее собеседник агентства заявлял, что взрыв произошел на территории школы «Мумтаз» в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали, передает РИА «Новости».

После первого взрыва произошел второй – на этот раз в школе имени Рахима Шахида в районе Дашт-и-Барчи.

Напомним, 3 апреля в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, который произошел из-за брошенной гранаты, пострадали 10 человек.

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