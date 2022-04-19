 

Блинкен заявил, что военная операция Турции против курдов не является агрессией

19.04.2022, 8:51, Разное
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на утреннем брифинге опроверг предположения журналистов о том, что ракетно-бомбовые удары турецких ВВС по расположенным на территории Ирака членам «Рабочей партии Курдистана» являются военной агрессией.

Глава американской дипломатии призвал воздержаться от «неуместных аналогий с агрессивным поведением некоторых государств». По словам Блинкена, Турция действует в строгом соответствии с мировым порядком, основанном на правилах.

В настоящий момент США не видят ни одной причины вводить против турецкого правительства санкции, а также как-либо изолировать Турцию на международной арене. Госсекретарь отметил, что ВВС наносят удары только по военным объектам, избегая бомбардировок мирных городов.

При этом Блинкен сообщил, что США не располагают сведениями о том, действительно ли были нанесены удары, либо информация об этом является постановкой российской пропаганды. Если эта версия подтвердится, России грозит ужесточение санкций и полная изоляция.

– Сейчас российская пропаганда пытается ставить в один ряд свою военную агрессию на Украине и законные действия Турции в Ираке. Это в корне неправильно. Во-первых, Турция – страна НАТО, в которой есть конкурентные демократические выборы и парламентаризм. Во-вторых, США официально не возражают против проведения операции в Курдистане. В-третьих, курды на протяжении восьми лет провоцировали Турцию, но даже после этого она не ведёт себя агрессивно. Мы не позволим России безнаказанно распространять клевету и обелять собственные действия таким образом, – заявил Блинкен.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Блинкена, заявив, что в Кремле не следят за ситуацией в Курдистане и не знают ничего о проведении военной операции Турцией.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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