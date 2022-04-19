 

Позор Зеленского, обращение Кадырова и отказ Макрона: главное о спецоперации на Украине к 19 апреля

19.04.2022, 8:29, Разное
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Лидеры западных государств после начала специальной военной операции по защите суверенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о поддержке Незалежной, однако реальность внесла свои корректировки. Президент Франции Эммануль Макрон отказался встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В министерстве иностранных дел Пятой республики подчеркнули, что глава государства не будет совершать “символических” визитов в Киев. Разумеется, у Макрона есть дела поважнее. У политика на носу второй тур выборов с Марин Ле Пен.

Сам украинский главнокомандующий за это время успел вновь опозориться. Зеленский, записывая очередное обращение к народу, признался в любви к согражданам. Однако зрителей эфира больше удивил тот факт, политик крутился в кресле. Главу государства заподозрили в неадекватности, предложив проспаться. Об этом сообщает газета “Комсомольская правда”.

Кстати, Глава Незалежной рассмешил не только пользователей сети, но и чеченского лидера Рамзана Кадырова. Президент Украины заявил о готовности биться против России хоть десять лет.

В ответ на это Кадыров с иронией заметил, что у нашей страны нет столько времени. Ранее политик скептически оценил переговорный процесс Москвы и Киева, заявив о начале “конкретной” спецоперации.

Не остался без внимания и глава правительства Великобритании Борис Джонсон. К премьер-министру обратились наемники, задержанные в Мариуполе. Через своих родных британцы попросили обменять их на лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.



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