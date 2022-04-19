В Казахстане задержали группу лиц по подозрению в госизмене

Спецслужбы Казахстана задержали группу лиц по подозрению в шпионаже и государственной измене, среди них есть житель иностранного государства, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашении государственных секретов задержана группа лиц, в том числе житель иностранного государства», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в январе спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя КНБ республики Карима Масимова по подозрению в госизмене.

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