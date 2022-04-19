Перспективные виды спутниковой связи решили разработать для управления дронами

Специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) прорабатывают создание перспективных видов спутниковой связи для управления авиабеспилотниками в отдаленных регионах, сообщил руководитель Сибирского отделения ФПИ Владислав Сычков.

Он пояснил, что так как экспериментальный правовой режим по эксплуатации авиационных беспилотников внедряется в восточных регионах России, там нет практически никакой наземной авиационной инфраструктуры, которую можно было бы использовать в качестве ретрансляторов для организации канала связи. Сейчас есть маршруты с расстоянием 80-150 км, а антенный комплекс обеспечивает связь с беспилотником от 20 до 50 км. Таким образом в середине маршрута есть окно от 10 до 50 км и даже более, когда наземного радиоканала недостаточно для того, чтобы обеспечить связь с дроном.

«Сейчас в ФПИ поставлен аванпроект, который направлен на обоснование перспективных видов спутниковой связи для того, чтобы как раз закрывать ту часть маршрута беспилотного воздушного судна, который сейчас закрыть физически нечем», – передает ТАСС слова Сычкова.

Ранее гендиректор компании АО «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков заявил, что компания приступила к выполнению эскизного проекта перспективной системы «Гонец» нового поколения.

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