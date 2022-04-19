Танки вместо денег — канцлера ФРГ раскритиковали за финансовую помощь Украине

Германия объявила об увеличении финансирования военной помощи для Украины на €1 млрд, пишет Süddeutsche Zeitung. Однако денежные вливания «не позволят оперативно снабдить Украину необходимой военной техникой», возмущается автор статьи. По её мнению, с помощью таких обещаний канцлер Германии Олаф Шольц хочет лишь «успокоить Украину» и «усмирить европейских и американских партнёров», а также разрешить разногласия по поводу поставок тяжёлого вооружения на Украину внутри правящей коалиции.



AP

Германия «вновь пытается решать проблемы с помощью денег». В субботу министр финансов ФРГ Кристиан Линднер объявил о масштабном увеличении финансирования военной помощи для Украины на €1 млрд. Это стало неожиданностью и для реципиента: судя по первоначальной реакции Киева, инициатива не была согласована с правительством Украины. Какая-либо информация о сроках поступления средств отсутствует, пишет Süddeutsche Zeitung.

Такой подход кажется «беспечным» с точки зрения политики: форсирование и недостаток коммуникации ещё сильнее обостряют уже существующее чувство неопределённости. Действия Германии также полностью противоречат ожиданиям, предъявляемым к стране, стремящейся к роли политического лидера, отмечает автор статьи.

Столь поспешные миллиардные вливания связаны, вероятно, с надеждой на «разрядку опасной обстановки у собственных ворот»: заверения в дальнейшей военной помощи призваны «успокоить Украину» и «усмирить европейских и американских партнёров», оказывающих постоянное давление на Германию. Но прежде всего этот шаг должен снизить накал дискуссии в правящей коалиции по поводу поставок тяжёлого вооружения на Украину.

Но, как считает издание, «это не сработает»: Украине нужно тяжёлое вооружение — «и нужно как можно скорее». Многие депутаты бундестага от партий, входящих в правящую коалицию, признали это и, в отличие от федерального канцлера, делают из этого собственные выводы. С военной точки зрения, считает автор статьи, поставки танков «крайне необходимы» для следующей фазы конфликта — «битва за Донбасс и восток Украины неизбежна».

Объявленные финансовые вливания «не позволят оперативно снабдить Украину необходимой военной техникой». Даже если эти деньги предназначены для покупки оружия, на это уйдёт время: сначала правительство должно высвободить средства, а затем выдать разрешение на экспорт вооружения. И промедление в данном случае «ставит под угрозу новые жизни», пишет автор.

С помощью этой «обходной конструкции» канцлер Германии Олаф Шольц избежит прямых поставок, а Германия просто «оплатит счёт». Подобным образом правительство пытается никого не оттолкнуть — даже сторонников пацифистского движения, которое подало «мощный сигнал», организовав пасхальные марши мира в эти выходные. Этот шаг, считает автор, также показывает, что к Владимиру Путину и его чувствам «всё ещё относятся с уважением».

Но при таком подходе правительство Германии не сможет впоследствии доказать несостоятельность обвинения в отказе от предоставления помощи в трудные времена. Тем более что Германия является одной из стран, «тормозящих» введение нефтяного и газового эмбарго в отношении России. Кроме того, правительство столкнётся с «абсолютно справедливым обвинением» в том, что от этого выигрывает именно немецкая оборонная промышленность. По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, Киев уже неоднократно получал предложения о поставках тяжёлого вооружения от её представителей.

Давление на Шольца усиливается даже из рядов зелёных. Министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир использует моральный аргумент в пользу поставок более эффективного оружия: по его словам, необходимо предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Деньги вместо поставок оружия не решат «дилемму Шольца» и не помогут ему найти выход из политического тупика. Сам Шольц две недели назад пообещал продолжить поставлять оружие на Украину: «Всё, что имеет смысл и работает быстро, будет поставлено». О его успехах следует судить по тому, сдержит ли он свои обещания. Однако объявленная финансовая помощь уже не гарантирует оговоренной скорости их выполнения. Во время столь важного для Европы кризиса с Шольцем на посту канцлера Германия, кажется, действует робко и нерешительно — и даже миллиарды евро этого не изменят, пишет Süddeutsche Zeitung.