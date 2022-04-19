Встреча с неизвестными в Кишиневе…

Моя встреча с неведомым произошла в конце марта-начале апреля 2005 года. Я в точности помню примерную дату самого события и точное время, на удивление. Поскольку по привычке, вдолбленной в институте, после всей этой фантасмагории, когда добирался до самой окраины города, отметил, что на электронном табло моего мобильника Siemens m35 было ровно 3:15 утра.

Буду описывать все как было с самого начала. Перед тем как это сделать, я прошел через внутренние борения и весьма весомые сомнения, относительно того, стоит ли вообще все это рассказывать кому либо или же оставить все же что-то для себя самого. Так будет гораздо легче и спокойнее мне самому, а кроме того, как оказалось много лет спустя, намного легче раскрывать фальшивые истории "очевидцев"…

Как упомянул я ранее, все произошло в конце марта- начале апреля 2005 года. Я и мои сверстники были обыкновенными бедными студентами института. Мы все ровным счетом ничем не отличались от всех остальных студентов настоящего да и прошлого времени тоже. Начинался самый разгар третьего курса. Учеба к этому времени уже достаточно приелась, а в студенческих группах уже давным-давно сформировались свои внутренние мелкие группы по интересам.

И вот я и мои единомышленники решили проще говоря наквасится на квартире у одного из однокурсников. Повод был, конечно, как и у всех студентов стандартный – еще один красивый день весны и разговоры о будущем и обо всем том, что нас интересовало после напряженных учебных дней.

Нас было четверо, а квартиру наш знакомый студент снимал за городом в частном доме. К нему в дом мы отправились на такси все вместе, совершенно точно все были трезвые в тот момент. После приезда, к однокурснику на квартиру притащили брагу и в комнате смастерили импровизированную закуску, исходя из подручных средств. В общем, мы напились достаточно увесисто, все вместе спели пару песен под гитару, и принялись гомонить кто на что горазд, поднимая самые различные темы. Обо всем понемножку, как говорится.

Вышли во двор на перекур, горланя песенки, помню что все вместе подняли головы и увидели, как пролетела не то комета, не то метеорит, по небосводу. Точно помню, что слева направо относительно наблюдателя, но сторон света, конечно же, не знаю. Мы весело прогорланили ей приветствие!!!!

Час или два, или быть может, три часа спустя, наше занятие ничем не отличалось от начала нашего студенческого “собрания”, мы просто пили. Когда в наших запасах алкоголя наметилась брешь, мы само собой разумеется отправились в местный магазин, который работал примерно до 11 часов ночи. Отправились туда вдвоем, с товарищем из параллельного курса, он был экономистом. По дороге вели себя не нагло или агрессивно, но достаточно непринужденно и развязно. Нам продали только одну бутылку водки, почему то, видно деньги заканчивались, а потом мы вернулись и достаточно быстро "приговорили" последнюю оставшуюся.

Повторяю, мы все вчетвером были достаточно сильно пьяны и автор этих строк в том числе! По шкале опьянения, где десять это максимум я честно признаюсь что был пьян на твердую семерку с гаком.

Узнав о том, что запасов спиртного больше нету, а денег осталось лишь на то, чтобы добраться домой насколько это возможно, было решено всем расходится по домам. Мы решили по очереди вызывать такси и таким образом добираться домой. За мной приехала белая Daewoo Nexia, меня пытались в нее усадить, но в этот момент во мне вдруг что-то заговорило о том, чтобы я непременно шел на поле и оставил вызванное такси!

Мои товарищи все вместе пытались меня в такси усадить, однако ничего не вышло – я, растолкав ребят, бросился наутек в поле. По всей вероятности они просто махнули рукой, так как больше в ту ночь я их не видел.

Дом, где мы находились, был на высоте холма, а в низине было поле с пашней. Все, что происходило далее, я сам для себя называю не иначе как фантасмагория. И помню все, какими-то странными обрывками, как куски воспоминаний. Причем достаточно странными.

Я иду через поле куда-то… Провал. Ничего не помню… Вдруг вижу, что справа от меня на удалении порядка 7-8 метров прыгают двое маленьких неизвестных. Они именно Прыгают! Боком по отношению ко мне наблюдателю. Провал… Момент, когда они уже близко метрах в четырех от меня. Смотрю, двое неизвестных, прыгают от поверхности пашни как мячики, странно одетые , и приближаются ко мне. Провал… Ничего не помню.

Момент осознания. На меня смотрят эти самые странные двое неизвестных, причем один из них стоит немного позади второго который ближе ко мне, и как то странно неприязненно на меня смотрит. Второй, который ближе ко мне, доброжелательным голосом говорит “Вам туда нельзя”, имея ввиду что дальше, и я это тоже понимаю, в поле нельзя.

Поле при этом подсвечено странным тускло-белесым светом с какими то светлыми или более темными местами. Свет как бы подсвечивающий пятнами в поле. Я бы так сказал. Слева от меня, на удалении порядка 15 метров гудит некий странный вертикальный объект, больше похожий на кофемолку.

Этот объект издавал странный низкочастотный гул, не давящий на уши, но все же слышимый достаточно хорошо, и более всего походил на цилиндр, не могу сказать какой высоты почему-то, воткнутый в землю. Этот цилиндр и гудел. Помню только, что цилиндр был серовато стального цвета.

Я оглянулся на этих странных двух существ, окинув их взглядом, и тут то до меня стало доходить, что эти "ребята" весьма странные. Я к ним приглянулся, благо видимость позволяла, поскольку поле местами было странно подсвечено как бы из под земли белесоватым тускловатым светом. Смотрю, а эти двое ростом как дети, метр двадцать, может быть метр тридцать, не более. Глаза огромные и круглые, что-то вроде носовых отверстий, губы вроде бы и есть но я не видел чтобы они их открывали, когда говорили.

Головы огромные и круглые. На головах черный капюшон отсвечивающий как оракал – есть такая самоклеящаяся пленка, если видели. Я вдруг почувствовал, что абсолютно трезв, а то, что было до этого момента, перестало для меня иметь значение. Тот, кто сказал мне, что мне туда нельзя, был определенно доброжелателен ко мне, как и его голос. Однако же, я достаточно нагло ответил ему что-то вроде “Че?”.

Провал… Ничего не помню. Момент – я вижу себя немного со стороны, а также этих двоих которые бегут в некий странный предмет, лежащий на земле. Я откуда-то знаю, что этот предмет имеет Г-образную форму. И меня эти двое зовут с собой внутрь него. Я вижу их на некотором удалении от себя, а потом мы все втроем идем друг за другом, или лучше сказать мчимся, потому что они как бы прыгают над землей и вообще перемещаются странными подпрыгивающими прыжками над поверхностью пашни, входим внутрь этого странного Г-образного предмета.

Вход в него можно охарактеризовать как провал во тьму. Когда я входил внутрь этого предмета, я точно помню что пригнул голову, чтобы войти.

Провал… ничего не помню. Оглядевшись вокруг, спустя некоторое время, я вдруг увидел, что я переодет в странную одежду!!! Сейчас, когда пишу эти строки, для меня это шок, а в тот момент нет! Я нахожусь внутри странного Г-образного предмета и одет во все черное – в черные брюки, черную рубашку с закатанными рукавами и черные ботинки. Причем, судя по ощущениям, одежда хлопчатобумажная, высшего качества и достаточно толстая.

Один их этих двоих неизвестных, тот кто был ко мне наиболее доброжелательным, говорит мне. “Хочешь увидеть что дальше будет с душами?” Какими? Кого? Чего? Он не объяснил. Ответил я что либо или нет, не помню. Вообще говоря, когда я был внутри этого странного предмета, мне все как будто демонстрировали и я пребывал в некоторой отрешенности.

Далее мне показали круглый черный предмет, помещающийся в ладонь, и стали из него что-то выжимать. Я, почему то решил, что это душа чья то. И ее пытают. Дали это мне, и я также выжимал из души нечто в своеобразную выемку, находящуюся внутри помещения с черными стенами. При этом тот неизвестный, который мне ее дал, приговаривал, о том что вот так все и бывает! Как сказал он…

Я не знаю сколько времени вот так прошло и как долго мы это делали. Помню только момент, что мне стало нехорошо и я выбился из сил и сказал тому неизвестному, что достаточно. Он меня выслушал и сказал “Идем за мной не бойся”.

Пройдя сквозь стену этого Г-образного предмета, он сказал мне “Идем” и я шагнул вперед, и к своему удивлению обнаружил, что прохожу сквозь стены, как если бы они были прозрачные! Прошел я через стену. Вышли на поле втроем – я и двое неизвестных в странных треугольных остроконечных капюшонах.

Провал… Ничего не помню. Вдруг вижу, что я стою на некой полукруглой платформе. Я на высоте порядка метров двадцати, наверное, может быть немного ниже, из за темноты трудно судить. В общем, немного ниже высоты стандартного 9-ти этажного дома. Смотрю на цепочку фонарей вдоль дороги и холм, с которого я и спустился в поле. Ветер от ветра на высоте разметывает мои, еще длинные в ту пору, волосы.

Левой рукой я уперся в темную стенку того предмета в котором я находился, и я почувствовал, что он нежно теплый, как родной. Немного задумался “А где это я?”, но удивление как будто было отключено, как и прочие эмоции…

Голос справа, того самого доброжелательного неизвестного говорит мне, чтобы я прыгал вниз! Я в ответ ему говорю "Ты что! Тут высоко, это высоко, слишком высоко, так нельзя! Давай ниже!". Он в ответ "Вот так?", "Нет! Еще ниже!", "Вот так?", " Нет еще немного". "Прыгай!", – говорит мне спокойным учтивым голосом тот неизвестный. Я прыгнул вниз, сгруппировавшись и собравшись полностью, покатился по земле как колобок. Выпрямился, упруго как то, встал даже не отряхиваясь и тотчас, ухватив свой кулек с тетрадками, пошел строго прямо, не оглядываясь, как заговоренный, через поле в сторону города.

Провал… Ничего не помню. Вдруг вижу, что стою на некоей странной платформе, неподвижно висящей низко над землей метрах в двух с половиной. Платформа по своей форме больше всего напоминала шляпу. Не понимая, что происходит и что я здесь делаю, я стал просто прогуливаться по этой платформе взад – вперед. Один раз даже присел на край этого сооружения, свесив ноги вниз, потрогал эту странную конструкцию и заметил на поверхности этой платформы мелкие вмятины – отверстия. Очень напоминающие чем-то отверстия на морде у акулы или что-то вроде того. На ощупь платформа не могу понять из чего. Вроде и не металл и не пластик. Ни то ни другое…

Вдруг, в какой-то момент, я решительно решил прыгать с нее, как будто дали разрешение по внутренним ощущениям. Я прыгнул вниз, вперед как и в прошлый раз, перекатился и лег прямо на землю. Стал терять сознание, но левым глазом угасающего сознания заметил, что платформа стала подниматься плавно вверх к некоей размытой форме в высоте относительно меня. Перед тем, как отключится, запомнил и положение Луны в небе. Она была полумесяцем.

Я очнулся, лежа на пашне. Пашня и земля были на удивление теплыми! Очнулся я только от того, что воткнул руки в землю и земля внутри от поверхности была почему то очень теплой. Так вот эта-то теплота меня и пробудила и привела в чувство! Земля даже, почему то, не пачкала меня и мою одежду, а как будто помогала мне! Как? Не могу объяснить, помогает и все. Как на крыльях тебя несет.

Я снова, как и в предшествующий раз, встал, отряхнулся, взял свой кулек с тетрадками, отправился как заговоренный домой в сторону города. Я как будто вышел из некоей зоны полного штиля и спокойствия, а также отсутствия времени, в зону, где все это есть и как бы включено. Тотчас задул сильный ветер, обдувая мне лицо, я оглянулся и по привычке, вдолбленной нам в институте годами, решил посмотреть который час. Вытащил свой мобильник SiemensM35, батарея, что я сразу отметил, разрядилась полностью. Время мобильник показывал ровно 3:15 ночи.

Я позвонил в полицию и сонному дежурному сообщил, что здесь на поле инопланетяне! Голос меня отправил куда подальше. Я шел дальше и как то плавно и мягко, без напряжения физических сил, дошел до края поля. Не совсем понимая, где именно я нахожусь, перешел дорогу и дошел до заправки. А на заправке я встретил, к своему удивлению, своего школьного товарища, которого не видел уже на тот момент года три точно. Он невероятно удивился столь необыкновенной встрече при столь странных обстоятельствах. И разумеется, спросил что это я здесь делаю в столь поздний час!

Я подался к нему вперед, вымолвив только "Валера! Привет!" И хотел ему рассказать все как было. И тут, к своему удивлению, не смог этого сделать! Голос как будто внутри меня сказал мне “Скажешь ему, что был на свадьбе. Он рассмеется и поверит тебе”. Так все в точности и произошло!

Как-то прохладно покинув своего, внезапно встреченного собеседника, я двинулся дальше. Добрался до остановки весьма спокойно. Дождался троллейбуса, пересев далее на нужный мне номер, добрался домой. Пришел домой как ни в чем не бывало. На удивленные вопросы своего брата, "Где ты был так долго!?" я лтветил прямолинейно – “Был с инопланетянами в поле”. На что он, окинув меня взглядом, сказал мне, чтобы я больше никогда не пил.

Когда я снимал обувь, чтобы добраться до свой комнаты и лечь спать, я внезапно отметил, что я чистый! Ни грязи на ботинках, куртке, брюках кофте – нет вообще! Самочувствие отличное и немного запрограммированное какое то. Иногда замечал за собой, что мне как будто велели кому и что сказать, а что умолчать.

На следующий день отправился на пары. Встретил своих товарищей по вчерашним посиделкам. Поинтересовавшись у одного из них “Что было, когда мы стали вызывать такси, чтобы отправится домой?”. Он ответил что “Ты просто убежал в поле, отказавшись от услуг таксиста и все.”

Такой вот случай.

По внутренним субъективным ощущениям мне почему то не хотелось кому либо что либо рассказывать. Вот не хочется и все тут. С течением времени я, конечно, множество раз и неоднократно раздумывал обо всем этом. Очень хотелось бы отметить то, что весьма и весьма немаловажно лично для меня по крайней мере. Они, вот эти двое, никогда не говорили мне кто они и откуда. О том, что они инопланетяне, не было от них ни слова. Вообще ничего.

Все произошло в апреле-марте 2005 года. Время 3:15 ночи. Поле недалеко от города Кишинева. Полтавское шоссе.

Автор: Евгений М.