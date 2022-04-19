 

В Канаде отъевшиеся золотые рыбки угрожают местным водоемам

19.04.2022, 7:26, Разное
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Одна из наиболее серьезных угроз для биоразнообразия — инвазивные виды, то есть животные и растения, обосновавшиеся за пределами своих природных ареалов. Одним из таких видов оказалась аквариумная золотая рыбка, которая расселяется по водоемам Канады и вытесняет местных рыб.

Биологические инвазии, то есть расселение растений, животных и других существ за пределы их исходной области распространения, — большая проблема для многих экосистем по всему миру. Борщевик в России, кролики в Австралии и дождевые черви в Северной Америке — вот всего несколько примеров опасных инвазий.

Новой угрозой для водоемов Канады оказались такие вроде бы безопасные и даже хрупкие существа, как золотые рыбки. Исходно эти животные обитали на востоке Азии, но затем были одомашнены и стали украшением сначала декоративных прудов, а затем и аквариумов. Века селекции позволили людям создать множество красивых и разнообразных пород этих рыбок. Беда в том, что иногда содержащиеся в неволе золотые рыбки могут попадать в природные водоемы, начинать в них размножаться и нарушать баланс экосистем.

У золотых рыбок есть одно необычное свойство: они продолжают расти всю жизнь и в подходящих условиях могут стать очень крупными. В аквариумах этого, как правило, не происходит. Если емкость имеет небольшой размер, золотая рыбка испытывает постоянный стресс, который замедляет ее рост.

Более того, эти рыбы способны выделять в окружающую среду гормоны, регулирующие рост — как их самих, так и других представителей того же вида. Эволюция создала этот механизм, чтобы регулировать размер рыбок в зависимости от того, сколько ресурсов доступно им в конкретном водоеме.

В этом отношении расположенные на территории Канады пруды, в которых собирается дождевая вода, оказались комфортным для золотых рыбок местом жительства. В итоге декоративные и аквариумные существа вырастают очень крупными (до 30 сантиметров, а то и больше) и настолько отъедаются, что выглядят пугающе. Но самое главное: они стали серьезной угрозой для природных экосистем Канады, поскольку вытесняют местных рыб.

Чтобы разобраться с распространением этого чужеродного вида, канадские исследователи несколько месяцев следили за перемещениями золотых рыбок с помощью акустических меток. Это крошечные устройства, которые ученые прикрепили к животам рыб и далее отслеживали по их звуковым сигналам.

В итоге профессор Ник Мэндрак (Nick Mandrak) из Университета Торонто в Скарборо (Канада) пришел к выводу, что в прудах за пределами Онтарио живет ни много ни мало 20 тысяч золотых рыбок.

– В этих прудах по-настоящему экстремальные условия, — рассказывает Мэндрак, — они не только мелкие, в них к тому же чрезвычайно мало кислорода, а температура воды летом может подниматься до 30 градусов Цельсия.

Способность выживать в столь непростых условиях золотые рыбки имели еще на родине, в Восточной Азии. В Канаде на такое вряд ли способен кто-то еще, так что в специфических условиях этот вид процветает — ко всему прочему золотые рыбки очень быстро размножаются.

Ученые опасаются, что продолжающиеся изменения климата могут снизить содержание кислорода в канадских водоемах. Тогда местные виды рыб окажутся в не самом выгодном положении, ведь они не приспособлены к подобной гипоксии. А золотые рыбки в этом случае смогут активнее вытеснять природную ихтиофауну.

На деле все даже хуже, чем кажется, ведь золотая рыбка уживается в одних водоемах с синезелеными водорослями — цианобактериями, вызывающими цветение воды и выделяющими в нее опасные токсины. Более того, этот вид рыб, похоже, даже способствует размножению синезеленых. Дополнительным поводом для опасения стала привычка прожорливой аквариумной рыбы уничтожать водную растительность и поднимать ил со дна во время поиска пищи.

Биологи опасаются особенно неблагоприятного сценария, при котором золотые рыбки смогут заполонить американские Великие озера.



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