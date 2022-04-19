НЛО над военными авиабазами Японии

Среди множества зарегистрированных встреч с НЛО наиболее убедительными и правдоподобными являются те, которые произошли вблизи военных авиабаз.

Мы часто имеем очень надежных и подготовленных свидетелей, у которых очень мало причин лгать, и которые, как правило, как бы ни были озадачены увиденным, не спешат сразу обвинять пришельцев, а пытаются найти логическое объяснение.

Истории о наблюдении НЛО над военными базами в основном исходят из США и Европы, но это происходит и в других странах, в том числе в Японии.

На острове Хоккайдо, в месте под названием Читосе, находится авиабаза воздушных сил самообороны Японии. В 1947 году, то есть вскоре после окончания Второй мировой войны, США захватили эту базу под свои нужды и вскоре после этого – с 1 июля 1947 года по 16 сентября 1947 года это место стало центром очень странной серии наблюдений НЛО, которые так никогда и не получили рациональное объяснение.

1 июля 1947 года на радаре Читосе появилась странная цель, находящаяся в 16 милях к северу от базы на курсе 180 градусов. Цель двигалась со скоростью 500 миль в час на высоте около 3 км.

Потом на глазах наблюдателей цель резко изменила курс на 360 градусов и пролетела 28 миль, прежде чем снова резко изменила курс, теперь на 240 градусов. Затем объект полетел обратно и вернулся в исходную точку, прежде чем исчез из диапазона радара.

Во время инцидента объект не только бросал вызов известным законам физики и возможностям авиатехники в то время, но и разделялся на два меньших объекта, прежде чем снова слиться вместе. Ниже часть официального отчета об этом наблюдении:

“В случае от 1 июля 1947 года было указано, что это было более одного объекта и размер объектов был сопоставим с размером четырех самолетов типа P-51. Когда эта цель первоначально изменила курс в точке А, она распалась на два объекта, а затем снова слилась в один большой объект на своем исходящем курсе”.

Происхождение загадочного объекта обнаружить не удалось, но чем бы оно ни было, было ясно, что это не местные самолеты, так как по тем законам, в небе над этим районом не разрешалось летать одновременно двум военным самолетам.

Еще два похожих объекта, засеченные радаром, были зафиксированы 29 августа и 16 сентября того же года, причем сентябрьский инцидент показал, что что-то двигалось со сверхзвуковой скоростью и демонстрировало маневренность далеко за пределами возможностей даже самой современной авиатехники тех лет.

Официальный отчет гласил:

“Скорость, указанная в последнем отчете, кажется необоснованной для пилотируемых самолетов, поскольку она была хорошо зафиксирована в сверхзвуковом диапазоне. Цель, если это был самолет, требовала бы чрезвычайно большого запаса топлива для этой скорости. Если же это была ракета, то трудно представить ее работу в течение достаточно длительного периода времени, чтобы она могла вернуться на свою базу.

Представленная информация не позволяет однозначно утверждать, что все объекты, о которых сообщалось, были либо самолетами, либо воздушными ракетами, но подтверждает вывод о том, что они не были природными явлениями”.

В 1952 году произошел странный инцидент с НЛО на базе ВВС США Ханэда, расположенной недалеко от Токио. 5 августа 1952 года два оператора диспетчерской вышки ВВС на базе заметили яркий свет в небе. Этот объект приблизился к базе и завис возле диспетчерской вышки.

Присмотревшись к яркому свечению, люди рассмотрели темный круглый объект. Этот неопознанный объект далее начал летать вокруг базы, выполняя воздушные маневры разной степени сложности, и его было отлично видно как визуально, так и на радаре.

О загадочном нарушителе было немедленно доложено начальству базы и был послан истребитель F-94 с пилотом У. Р. Холдером, который начал преследовать странный объект, но так и не смог даже приблизиться к нему.

Отчет об этом инциденте гласил следующее:

“F-94 начал преследовать НЛО, также отслеживаемый наземным радаром, и объект совершил серию круговых маневров, повторенных несколько раз. В какой-то момент НЛО внезапно умчался со скоростью 300 узлов (около 345 миль в час), разделившись на три отдельные радарные цели с разнесенными интервалами.

Контакт с НЛО либо с помощью радара, либо визуально с авиабазы Ханеда поддерживался более 30 минут. В течение этого периода разрозненные очевидцы видели НЛО именно там, где показывал радар.

Маневры НЛО были настолько явно под интеллектуальным контролем, что майор Дьюи Фурне, представитель проекта Blue Book в Пентагоне, избрал его одним из примеров, который доказывал, что НЛО-это космические корабли с какой-то другой планеты”.

Обо всем этом, естественно, не сообщалось общественности и было тщательно скрыто “под ковром”. Официальное объяснение, выпущенное для военных, заключалось в том, что очевидцы видели свет от яркой звезды, похожий на звезду, а показания на радаре были “ложными радиолокационными эхо”, вызванные “слоем температурной инверсии”.

Идем дальше. В 1963 году НЛО наведался на авиабазу Наха на Окинаве. Имеется подробный отчет, поданным персоналом базы. В нем очевидец по имени Марти рассказывает, что он наблюдал за небом с напарником по имени Фрэнк около 11:40 вечера 26 июня 1963 года, когда они увидели там в небе что-то, что они не могли объяснить.

“Это не было похоже ни на что, что мы когда-либо видели раньше. Я достал свой бинокль для лучшего обзора. Мы не использовали термин “НЛО” в тот момент, но мы знали, что корабль, который мы видели, не соответствовал ничему в инвентаре самолетов ВВС.

Мы видели большой, медленно движущийся диск, передвигающийся в устойчивом северном направлении прямо над нашей базой. Мы не видели обычных мигающих навигационных огней или красных и зеленых огней на концах крыльев, а ведь все пилоты, которые летают ночью, должны иметь включенные навигационные огни своего самолета.

Это было не необычное образование облаков, вспышки или метеозонд. В Военно-воздушных силах, работая специалистами по связи в диспетчерских вышках и вокруг оживленных линий полета, Фрэнк и я были хорошо осведомлены о большинстве типов самолетов в военном инвентаре.

Объект двигался со скоростью около ста узлов и держал устойчивую высоту три или четыре тысячи футов. Он имел диаметр около семидесяти пяти футов. Мы не видели антенн, куполов, иллюминаторов или маркировочных знаков. Он был тихим и не производил шума двигателя.

Имея форму диска, он выглядел плоским. Внешняя поверхность корабля казалась гладкой, сделанной из тусклого, но отражающего металлического материала. Его внешние края казались тонкими, как бритва”.

Сначала Марти и Фрэнк боялись, что НЛО нападет на них, и уже было решили убраться оттуда, но, к счастью, объект уходил в противоположную от них сторону и они немного расслабились. Затем они поднялись по пожарной лестнице здания, чтобы наблюдать за странным объектом, и они делали это, пока тот не исчез из виду. Затем они были в замешательстве о том, что делать с этим случаем и кому говорить об этом. Когда они доложили о наблюдении, им сообщили, что никаких сигналов на радаре не было.

В последующие дни Марти начал прицельно наблюдать за небом в надежде снова увидеть НЛО, и после нескольких недель тщетных поисков он добился успеха.

“В течение нескольких недель я проводил свободное время, наблюдая за ночным небом и надеясь на другое наблюдение. Я даже специально купил камеру Nikon 8mm. Я носил ее с собой, куда бы я ни пошел— на всякий случай. Мои надежды увидеть НЛО начали исчезать через несколько недель, однако, как только я начал думать, что более раннее наблюдение было просто одноразовым пролетом, я увидел его снова.

Вернувшись в казарму после второй смены в Центре связи, я решил немного отдохнуть. Я сидел в кресле на втором этаже за пределами зоны посадки. Положив ноги на перила, я начал вспоминать о первом наблюдении. Поскольку я был один, эта мысль пугала меня до чертиков. Незадолго до 1:00 утра он снова появился – корабль, похожий на тот, который мы с Фрэнком видели месяцем ранее.

В одно мгновение мой разум переключился из расслабленного состояния в состояние “сражайся или беги”. Мое тело замерло, а уровень адреналина взлетел до небес. Мои волосы встали дыбом, а сердце забилось быстрее. Я не мог пошевелить ногами. И моя камера была не со мной, я оставил ее в своей комнате.

Мысленно я просчитал наилучший курс действий. Я сидел один в темноте возле своей казармы, а вокруг никого не было, кроме НЛО. Вскоре возобладал здравый смысл, ведь никакие световые лучи не стреляли в меня с корабля, и стало ясно, что он не обратил на меня внимания и двигался на север от моей позиции. Слава Богу.

Через несколько секунд мой мозг восстановил контроль над моим телом, и я смог пошевелить ногами. Я встал и сделал следующий логический шаг – я побежал как черт”.