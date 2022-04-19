Макрон похвастался независимостью Франции от российского газа
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Франция не нуждается в российском газе, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
Как сообщил Макрон, Франция работает над тем, чтобы закупать газ у других государств. При этом он признал, что «Европа зависит от российского газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на France 5.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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