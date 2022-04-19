 

Макрон похвастался независимостью Франции от российского газа

19.04.2022, 6:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Франция не нуждается в российском газе, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Как сообщил Макрон, Франция работает над тем, чтобы закупать газ у других государств. При этом он признал, что «Европа зависит от российского газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на France 5.

Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Назначен новый глава МИД Армении

02.02 / Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности

12.04 / «Бежим, бежим!» — корреспондент CNN рассказал, как сопровождал Зеленского на передовую

24.09 / Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике

21.07 / В Киеве ис шестого этажа выпал мужчина, “скорую” и полицию вызывали соседи, а не его отец – СМИ

03.12 / Высший совет правосудия рекомендовал Зеленскому назначить “судью Майдана” Кицюка. Решение приняли единогласно

02.02 / Энтузиасты установили 16 рекордов во время тестов видеокарты GeForce RTX 3090

23.07 / Honda увеличила цены на свои автомобили в России

13.10 / Le Figaro – оставшейся за бортом трёхстороннего союза Канаде придётся противостоять Китаю в одиночку

14.11 / Мнения: Не верьте театральным людям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика