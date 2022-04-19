Россия призвала Черногорию разъяснить заявление о разрыве дипотношений

В МИД Черногории направлен запрос о разъяснении публикаций, касающихся необходимости разрыва дипотношений с Россией, сообщило российское посольство в Подгорице.

Посольство сообщило, что в МИД Черногории «направили ноту, запросив разъяснения». Министерство опубликовало в понедельник в Twitter заявление главы ведомства Джордже Радуловича, в котором сообщалось, что тот указал на необходимость «государственным институтам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против России», передает ТАСС.

МИД Черногории также опубликовал список введенных, как сообщалось, правительством мер, включающих «разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций». Также список включал «военное эмбарго, ограничение въезда в Черногорию, ограничение на размещение средств, получение средств и/или другого имущества».

Пользователи начали спрашивать, разорваны дипотношения с Россией или нет. После этого МИД Черногории удалил заявление в Twitter.

Издание Pobjeda, которое является ведущей проправительственной газетой страны и придерживается русофобских позиций, опубликовало сообщение под заголовком «Черногория разрывает дипломатические отношения с Россией?!». Позднее, когда МИД удалил свое сообщение, газета исправила заголовок на «МИД по ошибке разорвал дипотношения с Россией». Как пишет Pobjeda, пресс-служба МИДа «прислала исправление сообщения, в котором говорится, что министр только сообщил виды рестриктивных мер».

В апреле власти Черногории после нескольких неудачных попыток приняли пакет санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. Перед этим черногорские власти объявили персонами нон грата четырех российских дипломатов.

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