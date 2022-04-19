 

Активность самолетов-разведчиков НАТО у Калининградской области снизилась

19.04.2022, 6:55, Новости дня
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В начале российской военной операции на Украине активность самолетов-разведчиков НАТО у Калининградской области выросла, но сейчас снизилась, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Алиханов отметил, что в начале российской операции «разведывательная активность» НАТО «была достаточно большая». Однако, как считает губернатор, в НАТО, «судя по всему, поняли, что надо смещать фокус внимания в другие регионы». По его словам, сейчас активность самолетов-разведчиков «находится на уровне ниже обычного». Алиханов отказался говорить, насколько возросла активность самолетов Балтийского флота. «А вот про нашу я вам ничего не скажу», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что НАТО активно использует авиацию на восточном фланге альянса на границе с Россией, Белоруссией и Украиной для сбора разведданных. США делятся данными с Украиной, но не предоставляют сведения, которые позволили бы украинской стороне «нападать в режиме реального времени» на российские цели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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