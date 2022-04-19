 

Парламент Эстонии собрался обсудить демонтаж памятников советским солдатам

19.04.2022, 6:55, Новости дня
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В парламент Эстонии подан законопроект о демонтаже памятников советским и российским солдатам в общественных местах, сообщают информационные агентства.

Как передает латвийское агентство LETA, проект закона подан Эстонской консервативной народной партией. Депутат от этой партии Пауль Пуустусмаа призвал «избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику». Он считает, что руководство страны обязано создать правовые основы для корректного удаления из публичного пространства памятников, героизирующих действия российской и советской армий, передает ТАСС.

Напомним, на Военном кладбище в Таллине осквернили памятник воину-освободителю. Посольство РФ призвало Эстонию наказать осквернивших Бронзового солдата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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