Парламент Эстонии собрался обсудить демонтаж памятников советским солдатам

В парламент Эстонии подан законопроект о демонтаже памятников советским и российским солдатам в общественных местах, сообщают информационные агентства.

Как передает латвийское агентство LETA, проект закона подан Эстонской консервативной народной партией. Депутат от этой партии Пауль Пуустусмаа призвал «избавляться от памятников, оправдывающих русский империализм и военную политику». Он считает, что руководство страны обязано создать правовые основы для корректного удаления из публичного пространства памятников, героизирующих действия российской и советской армий, передает ТАСС.

Напомним, на Военном кладбище в Таллине осквернили памятник воину-освободителю. Посольство РФ призвало Эстонию наказать осквернивших Бронзового солдата.

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