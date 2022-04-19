Украина обстреляла село в Белгородской области

В результате обстрела села Головчино, который велся со стороны Украины, пострадала местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил в Telegram, что «был обстрел со стороны Украины». В результате обстрела «есть разрушения». Кроме того, «есть пострадавший, это местная жительница». Женщине «сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь».

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