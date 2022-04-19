Украина обстреляла село в Белгородской области
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В результате обстрела села Головчино, который велся со стороны Украины, пострадала местная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что «был обстрел со стороны Украины». В результате обстрела «есть разрушения». Кроме того, «есть пострадавший, это местная жительница». Женщине «сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет