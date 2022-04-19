Госдеп выступил с угрозами в адрес Китая

Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь РФ обойти санкции, сообщил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс заявил, что американцы намерены «отслеживать уровень поддержки России» Китаем. В Госдепе подчеркнули, что Пекин будут ждать «серьезные последствия» как со стороны США, так и со стороны их «союзников и партнеров», если «Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь РФ обойти санкции», передает ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Ппремьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.

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