В Лондоне признали проблему из-за попавших в Донбассе в плен британцев

Попавшие в Донбассе в плен британцы создали действительно сложную проблему для правительства Великобритании, сообщил бывший британский дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс.

Рикеттс отметил, что гражданам Великобритании «настоятельно рекомендовали не ездить на Украину». Им говорили, что власти Великобритании «не смогут помочь, если они попадут в сложную ситуацию», добавил Рикеттс. Он утверждает, что британцы говорили на камеру якобы под давлением. По его версии, Москва «использует удобную возможность, чтобы вынудить правительство Великобритании оказать давление на президента Зеленского». «Конечно, идут дискуссии, но, безусловно, это решение остается за Зеленским», – приводит слова Рикеттса РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Напомним, попавшие в плен в ходе спецоперации на Украине граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.

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