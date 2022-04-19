 

В Лондоне признали проблему из-за попавших в Донбассе в плен британцев

19.04.2022, 5:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Попавшие в Донбассе в плен британцы создали действительно сложную проблему для правительства Великобритании, сообщил бывший британский дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс.

Рикеттс отметил, что гражданам Великобритании «настоятельно рекомендовали не ездить на Украину». Им говорили, что власти Великобритании «не смогут помочь, если они попадут в сложную ситуацию», добавил Рикеттс. Он утверждает, что британцы говорили на камеру якобы под давлением. По его версии, Москва «использует удобную возможность, чтобы вынудить правительство Великобритании оказать давление на президента Зеленского». «Конечно, идут дискуссии, но, безусловно, это решение остается за Зеленским», – приводит слова Рикеттса РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Напомним, попавшие в плен в ходе спецоперации на Украине граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Бербок – США и РФ не могут принимать решения о безопасности в Европе без Европы

30.01 / Ученые раскрыли предназначение перуанских геоглифов

04.01 / Ученые исследуют полученный с Проксима Центавры b сигнал как признак внеземной жизни

07.10 / France 24 – Цукерберг отверг обвинения в адрес Facebook

07.01 / В РФ ужесточили правила размещения пиротехники в торговых залах

03.01 / “Сумасшедшие темпы роста”. Количество пользователей “Дії” превысило 13 млн

12.03 / В полуфинал «Конкурса политологов» прошли свыше 350 участников

18.02 / Виторган: Мы можем сказать о голосе Высоцкого: “Б-р-р, сипота – что это такое? Иногда текст не очень понимаешь. Как не стыдно?”. Но он великий

12.06 / Украина занимает высокое место в повестке саммита G7 – Еврокомиссия

05.12 / СМИ узнали о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика