 

Кличко потребовал у Германии тяжелое вооружение

19.04.2022, 5:30, Новости дня
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Украине требуется тяжелое вооружение из Германии, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко заявил, что его страна «срочно нуждается» в таких поставках, а «каждая задержка стоит человеческих жизней». «Сколько еще человек должно погибнуть, пока не будут поставлены тяжелые вооружения?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bild.

Напомним, на Украине отказались принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за «неподобающих связей с Россией». Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «это сбивает с толку». Местные СМИ заявили, что посол Украины в Германии Андрей Мельник часто ведет себя неподобающим образом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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