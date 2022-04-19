Мнение: Но к счастью, мы побеждены

Постоянно ловлю себя на мысли – что сейчас хреново, но было бы стократ хуже, если бы все пошло так, как изначально задумал Кремль, то есть если бы Украина вдруг действительно сразу сдалась. Вся падаль, которая сейчас, чуя поруху, уже рефлекторно поджимает хвост – тогда бы разошлась и раздулась от чувств собственной важности и правоты, и стала бы совсем невыносима. Визг от собственного “величия” стоял бы вообще непрерывный, хоть уши затыкай. Вся бездарь и совковая сволочь совсем бы осатанела, все немедленно стали бы строить планы дальнейших захватов, на очереди была бы Польша, Прибалтика – они бы покатились к Мировой войне еще быстрее, чем сейчас. А сколько было бы кругом самодовольства, спеси и бурлящей ненависти ко всему свету!

Впрочем, один немецкий поэт про все это написал уже – его, похоже, распирало такое же чувство невыносимой гадливости году так в 45-м… Вдруг вспомнил этот стих – мне его мама читала в детстве. “Когда б мы только победили”. Поискал по этой строчке; это Эрик Кестнер. Родился в 1899, умер в 1974.

Когда бы мы вдруг победили

Под звон литавр и пушек гром,

Германию бы превратили

В огромный сумасшедший дом.

Мы все – от молода до стара –

Такую школу бы прошли,

Что спрыгивали б с тротуара,

Сержанта увидав вдали.

Страна бы закалила нервы,

Народ свой загоняя в гроб.

Потомство для нее – консервы,

А кровь – малиновый сироп.

Когда бы мы вдруг победили,

Немецким б стал загробный мир:

Попы погоны бы носили,

А бог – фельдмаршальский мундир.

Когда бы мы вдруг победили,

Мы стали б выше прочих рас:

От мира бы отгородили

Колючей проволокой нас.

Когда бы мы вдруг победили,

Все страны разгромив подряд,

В стране настало б изобилье…

Тупиц, холуев и солдат.

Когда бы разгромили мир мы,

Блестяще выиграв войну,

Мы спали бы по стойке “смирно”,

Во сне равняясь на жену.

Для женщин издан был закон бы:

В год по ребенку иль под суд.

Одни лишь пушки или бомбы

Победы нам не принесут.

Тогда б всех мыслящих судили,

И тюрьмы были бы полны,

И войны чаще водевилей

Разыгрывались в изобилье,

Когда б мы только победили…

Но, к счастью, мы побеждены.