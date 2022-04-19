 

Мнение: Повреждения РК “Москва”

19.04.2022, 4:25, Разное
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Фотографии поврежденного ракетного крейсера "Москва".
Видны повреждения в центральной части корабля и продолжающийся пожар во внутренних помещениях.
К версиям – ПКР, мины, нарушений техники безопасности сегодня добавилась еще и версия самопроизвольноо запуска одной из ракет ЗРК С-300, что привело к детонации части БК в центральной части корабля.
Ждем выводов комиссии о причинах гибели корабля.

Появилось также короткое видео https://t.me/boris_rozhin/43255, где видно, что вокруг "Москвы" находятся российские суда (видимо снято во время попытки дотащить "Москву" до Севастополя")

Источник: Colonel Cassad



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