Мнение: Повреждения РК “Москва”

Фотографии поврежденного ракетного крейсера "Москва".

Видны повреждения в центральной части корабля и продолжающийся пожар во внутренних помещениях.

К версиям – ПКР, мины, нарушений техники безопасности сегодня добавилась еще и версия самопроизвольноо запуска одной из ракет ЗРК С-300, что привело к детонации части БК в центральной части корабля.

Ждем выводов комиссии о причинах гибели корабля.

Появилось также короткое видео https://t.me/boris_rozhin/43255, где видно, что вокруг "Москвы" находятся российские суда (видимо снято во время попытки дотащить "Москву" до Севастополя")

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