 

Схрон с оружием для украинских диверсантов нашли в Херсоне

19.04.2022, 4:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На заводе в Херсоне по сигналу местных жителей обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, оставленными, вероятно, СБУ для украинских диверсионных групп, сообщил источник в российских силовых структурах.

Источник РИА «Новости» рассказал, что сотрудники СБУ, предположительно, «перед бегством из Херсона спрятали на территории завода «Паллада» вооружение». Оружие предназначалось «для пополнения боезапаса законспирированной сети диверсионных групп».

Найдены автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7, укупорка с гранатами к нему, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, средства спутниковой связи, радиостанции, запас мин для мобильных минометов.

Как отметил источник, «такие минометы ставятся в кунг (кузов) какой-нибудь неприметной «Газели», с которой можно оперативно отработать и быстро скрыться». Схрон находился в глухой промзоне, его случайно обнаружили местные жители и сообщили об этом российским силовикам.

Напомним, российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». Из обнаруженных в архиве СБУ документов следует, что перед отступлением из Херсона сотрудники СБУ завербовали членов местной территориальной обороны для диверсий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление найти ее пьяной

11.11 / Снаряд обнаружили в подвале дома на севере Москвы

23.07 / В Вене приговорили чеченского боевика к 10 годам тюрьмы за терроризм в России

16.12 / Премьер Италии выразил надежду на отказ от санкций по «Северному потоку – 2»

07.01 / Фронтмен группы TIК Бронюк показал жену и двоих детей

13.03 / В Казахстане разбился военный самолет, есть погибшие

01.07 / Обнаружена связь цунами с оборотом воды в глубине Земли

05.10 / В Китае объявили о рекордно длительном полете беспилотника КНР

11.11 / Корреспондент – в Киеве намерены принудительно отселять граждан «страны-агрессора»

08.07 / Украина намерена расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика