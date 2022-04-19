Схрон с оружием для украинских диверсантов нашли в Херсоне

На заводе в Херсоне по сигналу местных жителей обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, оставленными, вероятно, СБУ для украинских диверсионных групп, сообщил источник в российских силовых структурах.

Источник РИА «Новости» рассказал, что сотрудники СБУ, предположительно, «перед бегством из Херсона спрятали на территории завода «Паллада» вооружение». Оружие предназначалось «для пополнения боезапаса законспирированной сети диверсионных групп».

Найдены автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7, укупорка с гранатами к нему, короба с лентами к крупнокалиберному пулемету, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1, взрывчатка и комплектующие для самодельных взрывных устройств, средства спутниковой связи, радиостанции, запас мин для мобильных минометов.

Как отметил источник, «такие минометы ставятся в кунг (кузов) какой-нибудь неприметной «Газели», с которой можно оперативно отработать и быстро скрыться». Схрон находился в глухой промзоне, его случайно обнаружили местные жители и сообщили об этом российским силовикам.

Напомним, российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». Из обнаруженных в архиве СБУ документов следует, что перед отступлением из Херсона сотрудники СБУ завербовали членов местной территориальной обороны для диверсий.

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