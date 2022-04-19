США объявили мораторий на испытания противоспутникового оружия
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США не будут проводить испытания противоспутникового оружия, сообщила вице-президент страны Камала Харрис.
Она объявила об этом во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в Калифорнии. Вице-президент США заявила, что подобные испытания «опасны». Харрис заявила, что Белый дом введением моратория стремится написать новые правила и установить нормы работы в космосе, передает РИА «Новости».
«Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет, – приводит ее слова ТАСС. – От лица США я призываю все страны присоединиться, неважно является ли страна космической державой или нет».
Американские СМИ сообщают, что идея моратория возникла под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы в ноябре.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ноябре подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
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