 

Белый дом собрался сконцентрироваться на внутренних делах США

19.04.2022, 4:06, Новости дня
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Советники Белого дома опасаются, что избиратели окажутся недовольны сосредоточенностью администрации Джо Байдена на внешней политике, сообщают СМИ.

Politico пишет, что ситуация на Украине остается на «первых полосах мировых СМИ». Однако «советники Белого дома выражают озабоченность тем, что избиратели могут быть недовольны». По мнению советников, американцы могут решить, что «президент больше занят международными проблемами, нежели внутренними», передает РИА «Новости».

По словам источников, на фоне рекордно низкого рейтинга Байдена Белый дом начал кампанию, которая должна продемонстрировать что «президент понимает сложности и пытается помочь» американцам. Байден в ближайшее время совершит несколько поездок по стране. Он будет говорить о том, что события на Украине имеют глубокие экономические последствия для США.

Политический консультант демократов Саймон Розенберг заявил, что те хотят «убедить избирателей, что за время» их «работы ситуация улучшилась». «Если люди поверят в это к лету, мы будем конкурентоспособны осенью, если нет, то не будем», – сказал он, имея в виду предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США.

Напомним, рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно данным опросов, опубликованных четырьмя организациями, уровень доверия президенту США составил около 41%, а по данным одного из них – лишь 33%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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