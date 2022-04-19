 

Захарова сравнила конфликт Киева и Ватикана с «Экзорцистом»

19.04.2022, 2:45, Новости дня
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Конфликт Киева с Ватиканом напоминает то ли фильм «Экзорцист» («Изгоняющий дьявола»), то ли советский диафильм «Хрюк на елке», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в Telegram рассказала, что папа Римский Франциск «пригласил россиянку Альбину и украинку Ирину» на прошедший в Ватикане «традиционный Крестный ход в католическую Страстную Пятницу». Они «молились о прекращении кризиса на Украине». При этом ранее папа Римский выражал обеспокоенность тем, что «беженцев в Европе делят на классы», и назвал расизмом «дискриминацию беженцев из стран Африки и Арабского Востока в сравнении с беженцами с Украины».

Как подчеркнула Захарова, «в символичном жесте Крестного хода под руководством папы Римского увидеть какую-то крамолу могли только бесноватые», но «они нашлись». Так, в Рим «только заехал новый посол Украины при Ватикане Андрей Юраш, и сразу началась традиционная для киевского режима одержимость самостийностью». 

«И недели не проработав, он выразил дипломатический протест – а чего мелочиться – Святому Престолу. И этим не ограничился. Юраш созвал специальную пресс-конференцию, где пообещал разобраться», – рассказала Захарова, подчеркнув, что «киевский дипломат пообещал разобраться с папой Римским накануне католической Пасхи».

При этом «ему вторили его коллеги из Киева». В частности, «депутат Рады Владимир Вятрович запостил на своей странице статью о Крестном ходе с кощунственным комментарием: «Этот папа сломался», а само шествие (которому две тысячи лет) назвал «дурным флеш-мобом». Украинский религиовед Людмила Филиппович «назвала заявление папы Франциска  – главы Римско-католической церкви – о расизме «не вполне католическим». «Что?!» – сообщила Захарова. 

Также она напомнила, что «накануне Крестного хода понтифик процитировал Федора Достоевского». Она предположила, что это «возмутило украинцев». «Но, скорее всего, одержимые просто не хотят видеть очевидное», – сообщила Захарова.

«Честно говоря, не знаю, что мне вся эта история разборок киевского режима с Ватиканом больше напоминает: то ли классическое кино Уильяма Фридкина «Экзорцист», то ли советский диафильм «Хрюк на елке» по сказке Бориса Заходера», – говорится в сообщении.

Напомним, СМИ сообщали, что Киев оказывал давление на Ватикан из-за решения папы Римского Франциска провести крестный ход с русскими и украинцами, но религиозное мероприятие все же состоялось.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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