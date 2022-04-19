 

США захотели принудить весь мир соблюдать санкции против России

19.04.2022, 2:45, Новости дня
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Вашингтон стремится к тому, чтобы все государства в мире соблюдали санкции против Москвы, сообщил первый заместитель министра финансов США Адевале (Уолли) Адейемо.

«Со временем наша цель – это добиться, чтобы <…> все страны мира следовали нашим санкциям, потому что так мы окажем влияние на Россию», – сказал Адейемо. США «ожидают, что страны будут делать это, потому что выгоды от ведения дел с широкой коалицией», которую собрал Вашингтон, «значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», передает ТАСС.

По его словам, чтобы «в конечном итоге лишить» Россию «доступа к ключевым технологиям, которые ей необходимы, особенно к полупроводникам, нужен лишь ряд критически важных стран», включая Южную Корею, Тайвань, США, Японию и Нидерланды. Также «нужно нацелиться на определенные страны», чтобы лишить Москву «доступа к конвертируемой валюте основных экономик». «И вы видели, что эти страны собрались вместе в то, что я называю экономической коалицией, которая привлекает Россию к ответственности», – сообщил Адейемо.

При этом он признал, что звучит «критика некоторых кругов, заключающаяся в том, что опирающийся на санкции ответ на действия РФ угрожает расколоть мировую экономику», а противников США подталкивает «ускорить усилия по строительству отдельной» системы. «Мой вывод противоположен: мы показываем не только то, насколько незаменимой является нынешняя система и насколько дорогостоящим является исключение из нее, но и тщетность попыток избежать ее», – сообщил Адейемо.

Власти Соединенных Штатов могут отменять санкции при изменении поведения тех, в отношении кого они были введены, сообщил он.

Напомним, Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций – военно-промышленный комплекс России. США, по его словам, собираются «часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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