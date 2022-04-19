 

США заявили о российской киберугрозе для секторов энергетики и финансов

19.04.2022, 2:45, Новости дня
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Секторы энергетики и финансов США могут подвергнуться кибератакам со стороны России, заявили американские власти.

Об этом заявили генпрокурора США Лиза Монако и директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры страны Джен Истерли, передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что у Белого дома есть разведданные о якобы подготовке Россией кибератаки против США в ответ на санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что российская сторона не намерена заниматься кибератаками на объявившие антироссийские санкции страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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