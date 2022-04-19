 

La Tribune – Ле Пен обвиняют в растрате европейских средств

19.04.2022, 2:20, Разное
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Европейское бюро по борьбе с мошенничеством передало Парижу доклад, в котором Марин Ле Пен и её соратников обвиняют в нецелевой растрате выделенных им средств, пишет La Tribune. При этом уже в воскресенье Ле Пен сразится с Эммануэлем Макроном во втором туре президентских выборов.


AP

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в своём докладе обвинило кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в присвоении средств Европейского союза. Речь идёт о сумме почти €140 тыс., которую Ле Пен якобы потратила на личные цели с 2004 по 2017 год, когда занимала пост евродепутата, пишет La Tribune.

Вместе с Ле Пен в обвинении присутствуют и другие представители её партии, которых обвиняют в растрате более €617 тыс. Речь идёт о деньгах, которые политические группы могут использовать в рамках своего мандата в Европарламенте, но Марин Ле Пен с соратниками якобы использовали их для национальных политических целей, на личные нужды и нужды дружественных им коммерческих и политических групп.

Как сообщается, этот доклад был передан французскому правосудию 11 марта, и сейчас в Париже его анализируют. К тому же с июня 2017 года против Ле Пен открыто расследование во Франции по обвинению в том, что она устраивала на фиктивные должности в Европейском парламенте своих знакомых. При этом сама Марин Ле Пен уже в это воскресенье сразится во втором туре президентских выборов с Эммануэлем Макроном.

Многие близкие и соратники Марин Ле Пен критикуют такой демарш против неё. Так, президент её партии «Национальное объединение» заявил, что они уже дважды подавали жалобы против этого европейского бюро. «Французы не будут столь глупы, чтобы поверить Европейскому союзу и европейским институтам, которые пытаются вмешаться в президентскую кампанию и навредить Марин Ле Пен», — приводит его слова La Tribune.

 



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