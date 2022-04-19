Изменения в поведении птиц связали с деятельностью человека

Эксперты из Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль решили провести исследование, направленное на изучение процессов, способствующих исчезновению видов на острове Хайнань. Оказывается, птицы на этой территории вымирают всвязи с деятельностью человека.

На острове Хайнань инфраструктура интенсивно развивается последние 20 лет. Все это время специалисты не интересовались уничтожением биологического разнообразия животных. Только недавно они начали изучать этот вопрос.

Выяснилось, что дикие птицы начали вымирать из-за вытеснения видов другими животными, которые приспособились к общению с людьми.