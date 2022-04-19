 

Изменения в поведении птиц связали с деятельностью человека

19.04.2022, 1:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты из Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль решили провести исследование, направленное на изучение процессов, способствующих исчезновению видов на острове Хайнань. Оказывается, птицы на этой территории вымирают всвязи с деятельностью человека.

На острове Хайнань инфраструктура интенсивно развивается последние 20 лет. Все это время специалисты не интересовались уничтожением биологического разнообразия животных. Только недавно они начали изучать этот вопрос.

Выяснилось, что дикие птицы начали вымирать из-за вытеснения видов другими животными, которые приспособились к общению с людьми.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Мнение: «Крым отжали. На очереди Днепр.»

02.07 / Мнение: Требования историка Соколова

07.10 / Использованные маски пройдут вторичную реализацию

16.11 / Додон подписал указ, переподчиняющий ему ОМОН и дающий право обращаться к иностранным государствам за военной помощью

08.04 / Альфа-Банк начал продавать карты с «красивыми» номерами

16.09 / Версия Тарзана: «Я — мужик, Б-г тебя покарает»! – Личное мнение

12.04 / На Байконуре состоится грандиозный концерт в честь Дня космонавтики

19.02 / Катя и Даша. Хождение по мукам

07.01 / Американские президенты

26.07 / Уступившая золото соотечественнице саблистка Великая: Придется ехать на пятую Олимпиаду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика