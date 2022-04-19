 

Обнаружено новое свойство «хорошего» холестерина

19.04.2022, 1:55, Разное
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Специалисты из Соединенных Штатов Америки определили, что “полезный” холестерин помогает вывести из организма пептиды, которые ответственны за образование бляшек при болезни Альцгеймера.

Полезное свойство холестерина изучили в процессе новой исследовательской работы. Эксперты из Университета Южной Каролины привлекли к эксперименту 180 мужчин и женщин, у которых взяли образцы спинномозговой жидкости. Анализ продемонстрировал, что соединение позволяет удалить вредные бляшки, закупоривающие сосуды при болезни Альцгеймера.

Результаты исследовательской работы могут свидетельствовать о том, что определенный уровень “полезного” холестерина помогает защитить мозг от деменции.



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