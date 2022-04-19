Обнаружено новое свойство «хорошего» холестерина

Специалисты из Соединенных Штатов Америки определили, что “полезный” холестерин помогает вывести из организма пептиды, которые ответственны за образование бляшек при болезни Альцгеймера.

Полезное свойство холестерина изучили в процессе новой исследовательской работы. Эксперты из Университета Южной Каролины привлекли к эксперименту 180 мужчин и женщин, у которых взяли образцы спинномозговой жидкости. Анализ продемонстрировал, что соединение позволяет удалить вредные бляшки, закупоривающие сосуды при болезни Альцгеймера.

Результаты исследовательской работы могут свидетельствовать о том, что определенный уровень “полезного” холестерина помогает защитить мозг от деменции.