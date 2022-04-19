 

Появились сообщения об «отстранении» Арестовича «от эфира»

19.04.2022, 1:20, Новости дня
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович «отстранен от эфира в качестве официального спикера», сообщил журналист и блогер Руслан Осташко со ссылкой на украинские источники.

Как сообщил Осташко в Telegram, «теперь все, что говорит» Арестович – «его личная точка зрения». Такое решение объясняется «дискредитацией информационной повестки и резким снижением доверия населения Украины к его брифингам». «Ждем официального подтверждения информации. Но если это так – даже немного жалко. Это как узнать, что закрывается любимый стендап», – сообщил Осташко.

Напомним, Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Кроме того, он раскрыл, как офис президента Украины манипулирует украинцами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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